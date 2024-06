La polémica pasión del futbolista Martín 'El Gallero' Zapata fuera de las canchas

Además de sus habilidades para el fútbol y su excelente paso por equipos como el Once Caldas, Deportivo Cali y la Selección Colombia, Martín 'El Gallero' Zapata también es recordado por sus seres queridos por su pasión por las peleas de gallos. Con los años se convirtió en un experto en el tema.

¿Por qué al futbolista Martín Zapata lo apodaban 'El Gallero'?

Martín Zapata, nacido en Santander de Quilichao, heredó de su padre y de su abuelo la pasión por estas peleas, por lo que cualquier tiempo libre que encontraba fuera de las canchas lo pasaba en las galleras. De ahí que sus compañeros futbolistas lo apodara Martín 'El Gallero' Zapata.

El gusto del exfutbolista por las peleas de gallos lo llevó a tener en su casa varios de estos ejemplares y convertirse en uno de los personajes reconocidos que llevaba sus gallos a estos lugares. "En mi casa teníamos gallos y gallinas, veíamos los pollitos nacer, eso era el evento", recuerda Laura Zapata, una de las hijas del fallecido deportista.

Incluso en sus partidos fuera del país, Martín Zapata encontraba la manera de quedarse con algún ejemplar para sus peleas. Así lo recuerda Víctor Bonilla, quien jugó con él en el Deportivo Cali, "estuvimos en Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, no recuerdo un solo país al que hayamos ido y no haya regresado con un gallo".

Su pasión contagiaba a sus amigos, jugadores del Deportivo Cali, quienes en diferentes ocasiones lo acompañaban a las galleras y le apostaban en las peleas a los gallos que él llevaba. Cada vez en su casa había más gallos, a quienes cuidaba con particular esmero.

Harold Lozano, exfutbolista colombiano, recuerda la particular petición que Martín Zapata le hacía cuando viajaba a España. "Me decía: 'Harold, ya estás en España, tráeme un gallo de esos españoles, que son muy bravos'. Yo no entendía, pero ahí me di cuenta que Martín estaba metido de lleno en las galleras y apostaba, a eso va gente fuerte y las apuestas son grandes".