Pastor señalado de abusar y querer matar a hijastra en Caldas rechazó cargos: comunidad salvó a niña

Hay conmoción en la vereda de San Andrés, en Chinchiná, Caldas, por un supuesto pastor que presuntamente abusó y quiso acabar con la vida de su hijastra, de 13 años, la cual logró huir y correr por su vida hasta llegar con ciudadanos que no solo salvaron su vida, sino que ayudaron a localizar al individuo, a quien por poco lincha la comunidad.

El señalado atacante fue capturado en el centro hospitalario donde era atendido tras las lesiones que sufrió por la golpiza de la gente que lo persiguió. Inicialmente debía responder por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y tentativa de feminicidio.

Cavó un hueco en la finca a donde llevó a su hijastra

El pastor, según han informado medios como La Patria, llevó a la menor de edad a una finca que supuestamente iba a regalarle a su mamá. Ya en el sitio, que tenía alquilado hace dos años, puso un parlante con música cristiana, amarró y amordazó a la niña y la abusó.

En la parte trasera del inmueble, el hombre cavó una fosa de aproximadamente un metro de profundidad en la que, se cree, pretendía enterrar a la víctima tras acabar con su vida. Sin embargo, la niña aprovechó un descuido del atacante, logró escapar del lugar y correr por su vida.

Imágenes captadas por cámaras de seguridad mostraron cómo el pastor siguió a la niña, que llevaba alrededor del cuerpo algo que parecía una sábana. Los videos también muestran que tenía una especie de cinta alrededor de la cabeza.

Noticias Caracol se abstiene de compartir dichos videos, ya que JM Abogados, que asumió la defensa de la menor de edad, instó a “cesar de replicar las imágenes y/o videos que se publicaron, si bien es cierto que colaboro en su momento para brindar apoyo a la familia de la menor, por otro lado, también se afecta la labor investigativa que viene desempeñando el despacho Fiscal asignado para este caso, así como también la tranquilidad de la familia y de la menor”.

"Me violó y me iba a matar", dijo la niña a quienes la protegieron del pastor señalado del ataque - Colprensa

La niña “ya estaba perdiendo el sentido”, según un testigo

Uno de los ciudadanos que ayudó a la niña contó que al comienzo “escuché unos gritos de una mujer y yo me asomé y yo pensé que era que era una pelea de pareja”, pero luego vio a una señora que “me pidió auxilio porque ella también se arrimó a mirar qué pasaba. Entonces, cuando yo ya miré, el hombre arrancó hacia arriba, hacia donde vivía o donde tiene la casa”.

La mujer que al parecer pedía ayuda fue quien apartó a la niña del pastor y se abalanzó contra él para defenderla.

El testigo, según la información publicada por Infobae, contó que la menor de edad tenía cinta en la boca y el cuello, “pero entonces ya estaba perdiendo el sentido, porque ella me pedía auxilio con los ojos” porque lo que apresaba su cuello estaba ahogándola. “Se lo logré aflojar (...), ella ya habló, yo le dije ‘¿qué pasó?’, entonces ya ella me dijo ‘me violó, me violó y me iba a matar’. Entonces yo ahora mismo la reacción fue venir por el machete y salí; cuando salí iba pasando, salió la camioneta (del pastor)”.

La comunidad salió tras él y en medio de la huida, el carro del presunto agresor se fue a una cuneta. El señalado abusador tuvo que huir a pie y finalmente fue interceptado en la vereda Gorgona de Santa Rosa de Cabal, en Risaralda, donde la gente quiso lincharlo.

“Nuestros uniformados acudieron de manera inmediata al lugar donde encontraron que el individuo había sido retenido por varios habitantes del sector. En cumplimiento de nuestro deber constitucional de proteger la vida y la integridad de todas las personas, se garantizó la seguridad tanto de la víctima como del presunto agresor, quien fue trasladado bajo custodia a un centro asistencial en coordinación con personal del departamento de Policía de Risaralda”, informaron autoridades.

Poco después, en ese centro de salud, el pastor fue capturado “por orden judicial por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y tentativa de feminicidio”. Sin embargo, en la audiencia de judicialización solo se le imputó el primer cargo porque para el segundo debe existir “una historia clínica que infiera que la mujer estuvo al borde de la muerte y que, de no ser por las labores de los galenos, hubiera muerto, siempre y cuando también se demuestre que eso se dio con ocasión a su condición de mujer. En el caso presente no se cuenta con una historia clínica que infiera que la menor estuvo al borde de la muerte, por tal razón no era posible imputar dicho delito”, señaló Julián Andrés Martínez, de JM Abogados, al medio La Patria.

El pastor, que podría ser condenado a 40 años de cárcel y a quien también imputaron por secuestro agravado, no aceptó los cargos.

Entretanto, la niña de 13 años quedó bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- para el restablecimiento de sus derechos y la Policía recordó “a la comunidad que la justicia por mano propia no es el camino. Este tipo de acciones puede agravar las situaciones y generar consecuencias legales para quienes las ejecutan”.

