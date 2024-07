¿Quién era Dr. Velásquez, el productor musical recordado por su gran corazón?

El más grande amor del productor musical Daniel Alejandro Velásquez, mejor conocido como Dr. Velásquez, era su mamá, quien lo apoyó desde muy pequeño a seguir el sueño de la música. Ahora, doña Piedad de Jesús Franco conserva en su casa la habitación de su hijo menor intacta, luego de que fuera cruelmente asesinado el pasado 8 de junio de 2024.

"Ahí la tengo, no la he dejado, se la dejé a Juanita su hija mayor, y ella viene los fines de semana y es la habitación de ella. No la dejo quitar los cuadros, las bobaditas que dejó y la guitarra, la primera guitarra eléctrica", señaló la mujer en diálogo con Expediente Final.

Como ella, las hermanas y amigos de Dr. Velásquez lamentan que detrás de su muerte y la de su novia esté, al parecer, uno de los trabajadores en los que más confiaba el paisa. Mientras las investigaciones avanzan y el hombre permanece privado de la libertad, solo les queda recordarlo como un hombre feliz.

Dr. Velásquez no era un hombre apegado al dinero

El sueño de Daniel Velásquez desde muy niño estuvo ligado a la música, pero al encontrarse con las múltiples barreras de un artista emergente, se prometió trabajar por hacer más fácil el camino a otros. Su gran trabajo lo llevó a colaborar con J Balvin, Maluma, Blessd, Pipe Calderón, Darío Gómez y Reykon, entre otros.

Vivía feliz y tranquilo, además lo recuerdan por su gran generosidad y muy creyente de Dios. "Dani tenía una particularidad y era que no tenía amor por el dinero en lo absoluto, siempre la vida le regaló cosas y fortuna y él tenía una capacidad de desapego increíble. De niño llegaba a la casa sin zapatos, 'el portero me dijo que no tenía zapatos y se los regalé'", contó su hermana Clara Velásquez.

Esta gran cualidad de Dr. Velásquez es la más recordada por sus seres queridos, a quienes les regaló diferentes objetos, viajes, carros y dinero sin esperar nada a cambio y siempre con el ánimo de ayudarlos. Por esta razón, muchos no se explican cómo su vida terminó a manos de su mayordomo, quien aceptó el crimen y está privado de la libertad mientras se siguen investigando los hechos.

Julián Quintero, nombre del empleado, también es el tío de Juliana, la expareja y madre de dos hijos del productor musical, por lo que además tenían mucha confianza. Natalia Velásquez, hermana del paisa, señaló que luego de la separación, su hermano no tuvo corazón para sacar de sus propiedades a la abuela de su ex y a su tío. "Era su mano derecha, era el mayordomo de la finca", aseguró.

"Yo creo que esa fue una de sus debilidades, tener el corazón tan grande. Siempre pensaba en los demás, más que en sí mismo. Regalaba carros, motos", agregó la mujer. En su momento, según el abogado de las víctimas, "Daniel tenía a su cargo no solamente a la familia de su expareja, sino que también tenía bajo su cuidado a la nueva familia de su expareja".

