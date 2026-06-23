Bosnia y Herzegovina vs. Catar, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido del Mundial 2026

Bosnia y Catar, ambas con un punto, afrontan en el Lumen Field de Seattle el tercer y último partido de la fase inicial con la obligación de ganar y esperar un resultado favorable en el otro duelo del Grupo B entre Canadá y Suiza, ya que un empate en ese encuentro relegaría al vencedor a la tercera plaza, a la espera por ser uno de los ocho agraciados para pasar de ronda.

Catar, dirigida por el español Julen Lopetegui, logró un punto contra Suiza en la primera jornada (1-1) y sufrió una goleada en la segunda jornada con Canadá (6-0), mientras que Bosnia inició el Mundial con empate frente a Canadá (1-1) y cayó goleado después con Suiza (4-1).

De esta forma, las abultadas derrotas cosechadas perjudican enormemente su diferencia de goles en caso de empate, lo que hace aún más difícil sus posibilidades de clasificación si ganan este encuentro y terminan igualados a puntos con terceros de otros grupos.

Uno de los aspectos que podría decantar la balanza del ganador del duelo es el de la posesión del balón, algo que le está costando a ambos equipos. Bosnia tiene un índice de posesión del 39% mientras que el de Catar es de solo el 27%.



El otro factor que tendrán que mejorar ambas selecciones es el de su fiabilidad defensiva, puesto que Bosnia ha encajado cinco tantos (una media de 2,5) y Catar 7 (3,5). En sentido contrario, Bosnia ha marcado dos goles con una media de tres tiros a puerta por partido mientras que Catar ha anotado solo uno con 1,5 disparos por encuentro.

Publicidad

Sergej Barbarez, seleccionador de Bosnia, puede contar para este partido con todos sus efectivos a excepción del central Tarik Muharemovic, sancionado tras ser expulsado la jornada anterior, mientras que Lopetegui tiene dos bajas importantes en Catar por sanción, las del lateral izquierdo Homan Ahmed, que la última temporada jugó en la Cultural Leonesa, y el centrocampista Assim Madibo.

El árbitro designado para el encuentro es el venezolano Jesús Valenzuela Sáez, que participa en su segundo Mundial tras hacerlo anteriormente en Catar 2022. En este Mundial debutó dirigiendo el Australia-Turquía del Grupo D.

Publicidad

Bosnia vs. Catar, EN VIVO; hora y dónde ver por TV, el partido del grupo B del Mundial 2026

Bosnia y Catar se enfrentan por el grupo B del Mundial 2026 Fotos de: AFP

Fecha: miércoles 24 de junio.

Jornada: tercera fecha del Grupo B.

Hora: 2:00 p.m. Hora COL.

Estadio: Seattle, Seattle, Washington.

TV: DGO, DSports.

ONLINE: www.golcaracol.com