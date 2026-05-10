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Gol Caracol  / Noticia de última hora sobre Kylian Mbappé con el Real Madrid para el clásico contra Barcelona

Noticia de última hora sobre Kylian Mbappé con el Real Madrid para el clásico contra Barcelona

Real Madrid reveló el listado de convocados para enfrentar al Barcelona en la Liga de España y hay sorpresa con el astro francés Kylian Mbappé.

Por: EFE
Actualizado: 10 de may, 2026
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Kylian Mbappé
Kylian Mbappé celebra gol Real Madrid vs Bayern Múnich - Foto:
AFP

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