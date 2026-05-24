Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 15; Egan Bernal salió bien librado

Este domingo, la etapa 15 del Giro de Italia 2026 se llevó a cabo entre Voghera y Milán con un recorrido de 157 kilómetros y dos esprints intermedios. El ganador fue el noruego Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility), quien se metió en la fuga y se impuso en el esprint final. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) sigue de líder y Egan Bernal (Netcompany) sostuvo el top-15.

Los corredores tomaron la salida en Voghera y los ataques se dieron tan pronto se alzó la bandera del comisario de carrera. Alessandro Tonelli (Team Polti VisitMalta) y Filippo Turconi (Bardiani CSF 7 Saber) se lanzaron, pero no los dejaron ir. Unos metros más adelante, la misión de crear la fuga la lograron Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), Mattia Bais (Team Polti VisitMalta), Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta) y Fredrik Dversnes (UnoX Mobility).

Los escapados lograron una renta máxima de 2:43 y entre ellos se repartieron los puntos que había en el camino. Marcellusi cruzó primero en Pavia y Dversnes en el KM Red Bull.

A 40 km de meta, Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) se acercó al carro del comisario para solicitar que se neutralizaran los tiempos antes de la última vuelta en el circuito de Milán, argumentando la peligrosidad de una curva. Le dieron la razón y concedieron el pedido.



La fuga se mantuvo hasta el final y el más rápido fue Dversnes. Maestri y Marcellusi completaron el podio dela jornada.

Publicidad

Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 15

1.Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) – 59:12:56

2. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) – 2:26

3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) – 2:50

4. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) – 3:03

5. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) – 3:43

6. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) – 4:22

7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) – 4:46

8. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) – 5:22

9. Derek Gee-West (Lidl - Trek) – 5:41

10. Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) – 6:13

11. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) – 6:58

12. Egan Bernal (Netcompany INEOS) – 7:30