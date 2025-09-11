¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 18?

El italiano Filippo Ganna se impuso este jueves en la etapa 18 de la Vuelta a España 2025, una contrarreloj individual en Valladolid que se celebró sin incidencias, tras la que Jonas Vingegaard conservó la camiseta roja de líder, aunque Joao Almeida le recortó diez segundos y se coloca a 40s. En cuanto a los colombianos, Egan Bernal no se apuró y guardó fuerzas para la jornada del sábado en la 'Bola del mundo'.

Ganna completó en un tiempo de 13 minutos exactos los 12,2 km de recorrido, un segundo menos que el australiano Jay Vine y ocho menos que Almeida.

En la lucha por la general, Vingegaard, que terminó a 18 segundos del ganador, tiene ahora una ventaja de 40 segundos ante su máximo rival, que intentará el sábado arrebatarle el maillot en la subida a la 'Bola del Mundo', última oportunidad antes de la llegada a Madrid el domingo.

Egan Bernal, tal cual como lo dijo su compatriota y compañero Brandon Rivera antes de la prueba, no tenía ninguna presión de ir a tope y por ende culminó esta jornada en la casilla 143° a 2:03 de Ganna. Por eso, en la general, cedió una casilla y ahora se ubica en la posición 16° a 34:47 de Vingegaard.

Egan Bernal en la contrarreloj de la etapa 18 de la Vuelta a España 2025. Dario Belingheri/Getty Images

Los organizadores de la carrera anunciaron el miércoles que la 'crono' se reduciría en 15 kilómetros, quedando en 12,2 km, después de que las protestas propalestinas afectaran el desarrollo de la carrera en días anteriores.

El despliegue de policías aumentó en Valladolid y dos manifestantes fueron detenidos por saltar al recorrido.

Hubo una fuerte presencia propalestina con cientos de manifestantes agitando banderas a lo largo de la ruta y abucheando a los corredores del equipo Israel-Premier Tech, aunque la carrera no sufrió ningún percance.

Durante las etapas decimoprimera y decimosexta, fuertes protestas obligaron a cambiar la línea de meta para proteger a los ciclistas.

La decimonovena etapa tendrá un recorrido llano de 169,9 kilómetros entre Rueda y Guijuelo. Será la antesala de la última jornada de montaña.