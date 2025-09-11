Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
LUIS JAVIER SUÁREZ
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 18?

¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 18?

El ciclista colombiano Egan Bernal se tomó con calma la contrarreloj individual 'ronda ibérica' con miras a a guarda fuerzas para la jornada de alta montaña del sábado.

Por: Caracol Sports
Actualizado: septiembre 11, 2025 11:59 a. m.
Comparta en:
Egan Bernal en la contrarreloj de la etapa 18 de la Vuelta a España 2025.
Egan Bernal en la contrarreloj de la etapa 18 de la Vuelta a España 2025.
Getty Images.