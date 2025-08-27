Egan Bernal se tomó con calma la contrarreloj: "Vienen etapas duras y se marcarán más diferencias"

La Vuelta a España 2025 continúa con sus emociones y este viernes puso a vibrar a los fanáticos con una contrarreloj por equipos, prueba que suele desarrollarse en esta carrera a diferencia del Giro de Italia y el Tour de Francia. El colombiano Egan Bernal salió a rodar con todos sus compañeros del INEOS Grenadiers, logrando la quinta casilla, siendo superados por UAE Team Emirates, Visma Lease a Bike, Red Bull Hansgrohe y Lidl Trek.

Este resultado dejó al 'joven maravilla' en la décima casilla de la clasificación general a 22 segundos del líder Jonas Vingegaard. Si bien Bernal marchaba cuarto antes de la fracción, el panorama sigue siendo muy alentador de cara al título. "Fue parte de la estrategia, teníamos que llegar cuatro corredores. Hicimos una buena crono, salimos muy fuertes. Para ganarla tocaba ir a tope desde el comienzo. Al final hicimos buen tiempo y eso nos da confianza de cara a la general", dijo el colombiano en charla con Luis Felipe Jaramillo, enviado especial de Caracol Sports .

Acto seguido, Bernal dejó en claro que no se pueden apurar y que la carrera apenas está tomando forma. "Como equipo queríamos estar adelante, teníamos para ganar y por eso lo intentamos. Pensado en la general no estamos lejos y falta toda la carrera. Vienen etapas muy fuertes y se van a marcar diferencias que las de hoy (miércoles)", concluyó.

Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, al frente del equipo en la contrarreloj de la Vuelta a España 2025 Getty Images

Ayuso: "La Vuelta empieza mañana en Andorra"

El español Juan Ayuso, segundo en la general y maillot blanco de mejor joven, calificó de "gran victoria" el triunfo del UAE en la contrarreloj por equipos que se disputó este miércoles en Figueres y recordó que "la Vuelta empieza este jueves en Andorra".

Publicidad

"Ha sido una gran victoria, para mí la primera en una contrarreloj por equipos. Ganar juntos es especial, cada uno tiene su mérito. Hicimos dos reconocimientos del recorrido porque la primera vez no estuvimos contentos y nos comprometimos a repetirlo. Todos estaban superoptimistas y creo que es una victoria que nos merecíamos", señaló.

Ayuso recordó ante la inminente etapa de montaña en Andorra una frase que ya expresó en la salida de Piemonte.

Publicidad

"Como dije el primer día, la Vuelta empieza mañana, pero es muy bonito llegar con una victoria y sobre todo una victoria por equipos. Ya la hemos conseguido, mañana veremos dónde estamos", concluyó.