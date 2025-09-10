Vuelta a España 2025: horario de salida de los colombianos para la contrarreloj de la etapa 18

La etapa de este jueves de la 80
Vuelta a España, la decimoctava, es la contrarreloj con salida y llegada en Valladolid que se presume clave en el desenlace de la carrera; junto a la penúltima jornada, con final en la Bola del Mundo.
La de este jueves era una crono larga para lo que se estila en el ciclismo moderno, 27,2 km, sin embargo, fue recortada a 12 km para poder salvaguardar a los corredores por las protestas recientes. El trazado es completamente llana salvo un pequeño repecho casi inapreciable al final del primer tercio del recorrido.
Un día para el duelo por la Roja
Claramente un día para el duelo por la Roja entre el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike) y el portugués Joao Almeida (UAE), si lo permiten las protestas en contra de la participación del Israel-Premier Tech que están acompañando, e incidiendo, en la prueba.
Etapa 18: Valladolid-Valladolid, 12,2 km CRI
Horario de salida de los colombianos en la contrarreloj de la etapa 18
Orden Hora Colombia Dorsal Corredor Equipo 1 7:35:00 77 OSCAR RIESEBEEK ALPECIN-DECEUNINCK 2 7:36:00 173 STANISLAW ANIOLKOWSKI COFIDIS 3 7:37:00 191 PATRICK EDDY TEAM PICNIC POSTNL 4 7:38:00 207 ELIA VIVIANI LOTTO 5 7:39:00 25 DAAN HOOLE LIDL-TREK 6 7:40:00 26 SOREN KRAGH ANDERSEN LIDL-TREK 7 7:41:00 184 ARNE MARIT INTERMARCHÉ - WANTY 8 7:42:00 71 JASPER PHILIPSEN ALPECIN-DECEUNINCK 9 7:43:00 227 ETHAN KANE VERNON ISRAEL - PREMIER TECH 10 7:44:00 162 JENTHE BIERMANS ARKEA-B&B HOTELS 11 7:45:00 154 ANDERS FOLDAGER TEAM JAYCO ALULA 12 7:46:00 225 NADAV RAISBERG ISRAEL - PREMIER TECH 13 7:47:00 5 DOMEN NOVAK UAE TEAM EMIRATES XRG 14 7:48:00 202 JASPER DE BUYST LOTTO 15 7:49:00 47 TIM VAN DIJKE RED BULL - BORA - HANSGROHE 16 7:50:00 196 TIMO ROOSEN TEAM PICNIC POSTNL 17 7:51:00 63 FILIPPO GANNA INEOS GRENADIERS 18 7:52:00 3 MIKKEL NORSGAARD BJERG UAE TEAM EMIRATES XRG 19 7:53:00 183 DRIES DE POOTER INTERMARCHÉ - WANTY 20 7:54:00 68 BEN TURNER INEOS GRENADIERS 21 7:55:00 175 BRYAN COQUARD COFIDIS 22 7:56:00 18 DYLAN VAN BAARLE TEAM VISMA | LEASE A BIKE 23 7:57:00 24 AMANUEL GHEBREIGZABHIER LIDL-TREK 24 7:58:00 114 FABIO CHRISTEN Q36.5 PRO CYCLING TEAM 25 7:59:00 206 LIAM SLOCK LOTTO 26 8:00:00 226 JAKE STEWART ISRAEL - PREMIER TECH 27 8:01:00 72 TOBIAS BAYER ALPECIN-DECEUNINCK 28 8:02:00 83 MADIS MIHKELS EF EDUCATION - EASYPOST 29 8:03:00 187 DION ALLAN SMITH INTERMARCHÉ - WANTY 30 8:04:00 147 JOEL NICOLAU BELTRAN CAJA RURAL-SEGUROS RGA 31 8:05:00 46 MATTEO SOBRERO RED BULL - BORA - HANSGROHE 32 8:06:00 27 MADS PEDERSEN LIDL-TREK 33 8:07:00 75 EDWARD PLANCKAERT ALPECIN-DECEUNINCK 34 8:08:00 182 KAMIEL BONNEU INTERMARCHÉ - WANTY 35 8:09:00 132 RÉMI CAVAGNA GROUPAMA-FDJ 36 8:10:00 163 VICTOR GUERNALEC ARKEA-B&B HOTELS 37 8:11:00 116 NICKOLAS ZUKOWSKY Q36.5 PRO CYCLING TEAM 38 8:12:00 167 ALESSANDRO VERRE ARKEA-B&B HOTELS 39 8:13:00 181 HUUB ARTZ INTERMARCHÉ - WANTY 40 8:14:00 164 LÉANDRE LOZOUET ARKEA-B&B HOTELS 41 8:15:00 103 NICOLO' BURATTI BAHRAIN VICTORIOUS 42 8:16:00 157 CHRISTOPHER JUUL-JENSEN TEAM JAYCO ALULA 43 8:17:00 118 MARCEL CAMPRUBI PIJUAN Q36.5 PRO CYCLING TEAM 44 8:18:00 188 LUCA VAN BOVEN INTERMARCHÉ - WANTY 45 8:19:00 166 LOUIS ROULAND ARKEA-B&B HOTELS 46 8:20:00 211 MARIO APARICIO MUÑOZ BURGOS-BURPELLET-BH 47 8:21:00 222 PIER-ANDRÉ CÔTÉ ISRAEL - PREMIER TECH 48 8:22:00 36 IVAN GARCIA CORTINA MOVISTAR TEAM 49 8:23:00 6 IVO OLIVEIRA UAE TEAM EMIRATES XRG 50 8:24:00 155 PATRICK GAMPER TEAM JAYCO ALULA 51 8:25:00 88 JARDI CHRISTIAAN VAN DER LEE EF EDUCATION - EASYPOST 52 8:26:00 134 THIBAUD GRUEL GROUPAMA-FDJ 53 8:27:00 186 SIMONE PETILLI INTERMARCHÉ - WANTY 54 8:28:00 171 EMANUEL BUCHMANN COFIDIS 55 8:29:00 76 JONAS RICKAERT ALPECIN-DECEUNINCK 56 8:30:00 158 KELLAND O’BRIEN TEAM JAYCO ALULA 57 8:31:00 148 JAKUB OTRUBA CAJA RURAL-SEGUROS RGA 58 8:32:00 84 LUKAS NERURKAR EF EDUCATION - EASYPOST 59 8:33:00 133 DAVID GAUDU GROUPAMA-FDJ 60 8:34:00 128 NICOLYA VINOKUROV XDS ASTANA TEAM 61 8:35:00 208 JONAS WILSLY LOTTO 62 8:36:00 204 ALEC SEGAERT LOTTO 63 8:37:00 106 MATHIJS PAASSCHENS BAHRAIN VICTORIOUS 64 8:38:00 95 JORDAN LABROSSE DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 65 8:39:00 32 ORLUIS ALBERTO AULAR SANABRIA MOVISTAR TEAM 66 8:40:00 112 DAVID DE LA CRUZ Q36.5 PRO CYCLING TEAM 67 8:41:00 74 GAL GLIVAR ALPECIN-DECEUNINCK 68 8:42:00 212 SERGIO GEOVANI CHUMIL GONZALEZ BURGOS-BURPELLET-BH 69 8:43:00 96 NANS PETERS DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 70 8:44:00 193 BJOERN KOERDT TEAM PICNIC POSTNL 71 8:45:00 104 ROMAN ERMAKOV BAHRAIN VICTORIOUS 72 8:46:00 122 NICOLA CONCI XDS ASTANA TEAM 73 8:47:00 176 JESUS HERRADA COFIDIS 74 8:48:00 55 MAXIMILIAN SCHACHMANN SOUDAL QUICK-STEP 75 8:49:00 117 DAVID GONZALEZ LOPEZ Q36.5 PRO CYCLING TEAM 76 8:50:00 43 NICO DENZ RED BULL - BORA - HANSGROHE 77 8:51:00 146 ALEX MOLENAAR CAJA RURAL-SEGUROS RGA 78 8:52:00 65 MICHAL KWIATKOWSKI INEOS GRENADIERS 79 8:53:00 15 WILCO KELDERMAN TEAM VISMA | LEASE A BIKE 80 8:54:00 37 MICHEL HEßMANN MOVISTAR TEAM 81 8:55:00 105 JACK HAIG BAHRAIN VICTORIOUS 82 8:56:00 144 JOAN BOU COMPANY CAJA RURAL-SEGUROS RGA 83 8:57:00 44 FINN FISHER - BLACK RED BULL - BORA - HANSGROHE 84 8:58:00 56 MAURI VANSEVENANT SOUDAL QUICK-STEP 85 8:59:00 215 HUGO DE LA CALLE ARANGO BURGOS-BURPELLET-BH 86 9:00:00 2 JUAN AYUSO UAE TEAM EMIRATES XRG 87 9:01:00 138 STEFAN KÜNG GROUPAMA-FDJ 88 9:02:00 141 GUILLERMO THOMAS SILVA COUSSAN CAJA RURAL-SEGUROS RGA 89 9:03:00 87 JAMES SHAW EF EDUCATION - EASYPOST 90 9:04:00 67 BRANDON SMITH RIVERA VARGAS INEOS GRENADIERS 91 9:05:00 205 EDUARDO SEPULVEDA LOTTO 92 9:06:00 85 SEAN QUINN EF EDUCATION - EASYPOST 93 9:07:00 61 MAGNUS SHEFFIELD INEOS GRENADIERS 94 9:08:00 28 CARLOS VERONA LIDL-TREK 95 9:09:00 201 LARS CRAPS LOTTO 96 9:10:00 42 GIOVANNI ALEOTTI RED BULL - BORA - HANSGROHE 97 9:11:00 94 SANDER DE PESTEL DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 98 9:12:00 33 CARLOS CANAL BLANCO MOVISTAR TEAM 99 9:13:00 192 CHRISTOPHER HAMILTON TEAM PICNIC POSTNL 100 9:14:00 195 GUILLERMO JUAN MARTINEZ HUERTAS TEAM PICNIC POSTNL 101 9:15:00 66 VICTOR LANGELLOTTI INEOS GRENADIERS 102 9:16:00 214 JOSE LUIS FAURA ASENSIO BURGOS-BURPELLET-BH 103 9:17:00 48 BEN ZWIEHOFF RED BULL - BORA - HANSGROHE 104 9:18:00 194 GIJS LEEMREIZE TEAM PICNIC POSTNL 105 9:19:00 82 MARKEL BELOKI EF EDUCATION - EASYPOST 106 9:20:00 93 LÉO BISIAUX DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 107 9:21:00 224 JAN HIRT ISRAEL - PREMIER TECH 108 9:22:00 101 ANTONIO TIBERI BAHRAIN VICTORIOUS 109 9:23:00 168 PIERRE THIERRY ARKEA-B&B HOTELS 110 9:24:00 64 BOB JUNGELS INEOS GRENADIERS 111 9:25:00 97 CALLUM SCOTSON DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 112 9:26:00 126 FAUSTO MASNADA XDS ASTANA TEAM 113 9:27:00 123 LORENZO FORTUNATO XDS ASTANA TEAM 114 9:28:00 21 ANDREA BAGIOLI LIDL-TREK 115 9:29:00 137 BRIEUC ROLLAND GROUPAMA-FDJ 116 9:30:00 131 CLÉMENT BRAZ AFONSO GROUPAMA-FDJ 117 9:31:00 98 JOHANNES STAUNE-MITTET DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 118 9:32:00 127 WOUT POELS XDS ASTANA TEAM 119 9:33:00 57 LOUIS VERVAEKE SOUDAL QUICK-STEP 120 9:34:00 22 JULIEN BERNARD LIDL-TREK 121 9:35:00 172 SERGIO SAMITIER SAMITIER COFIDIS 122 9:36:00 107 XAVIER FINLAY XAVIER PICKERING BAHRAIN VICTORIOUS 123 9:37:00 8 JAY VINE UAE TEAM EMIRATES XRG 124 9:38:00 35 JEFFERSON CEPEDA MOVISTAR TEAM 125 9:39:00 223 MARCO FRIGO ISRAEL - PREMIER TECH 126 9:40:00 115 DAMIEN CRAIG HOWSON Q36.5 PRO CYCLING TEAM 127 9:41:00 51 MIKEL LANDA SOUDAL QUICK-STEP 128 9:42:00 4 FELIX GROSSSCHARTNER UAE TEAM EMIRATES XRG 129 9:43:00 17 BEN TULETT TEAM VISMA | LEASE A BIKE 130 9:44:00 136 RUDY MOLARD GROUPAMA-FDJ 131 9:45:00 125 HAROLD MARTIN LOPEZ GRANIZO XDS ASTANA TEAM 132 9:46:00 7 MARC SOLER UAE TEAM EMIRATES XRG 133 9:47:00 153 EDWARD DUNBAR TEAM JAYCO ALULA 134 9:48:00 23 GIULIO CICCONE LIDL-TREK 135 9:49:00 92 BRUNO ARMIRAIL DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 136 9:50:00 198 KEVIN VERMAERKE TEAM PICNIC POSTNL 137 9:51:00 185 LOUIS MEINTJES INTERMARCHÉ - WANTY 138 9:52:00 102 SANTIAGO BUITRAGO BAHRAIN VICTORIOUS 139 9:53:00 62 EGAN BERNAL INEOS GRENADIERS 140 9:54:00 145 JAUME GUARDEÑO ROMA CAJA RURAL-SEGUROS RGA 141 9:55:00 142 ABEL BALDERSTONE ROUMENS CAJA RURAL-SEGUROS RGA 142 9:56:00 121 HAROLD TEJADA XDS ASTANA TEAM 143 9:57:00 52 JUNIOR LECERF SOUDAL QUICK-STEP 144 9:59:00 14 MATTEO JORGENSON TEAM VISMA | LEASE A BIKE 145 10:01:00 108 TORSTEIN TRÆEN BAHRAIN VICTORIOUS 146 10:03:00 16 SEPP KUSS TEAM VISMA | LEASE A BIKE 147 10:05:00 228 MATTHEW RICCITELLO ISRAEL - PREMIER TECH 148 10:07:00 91 FÉLIX GALL DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 149 10:09:00 45 GIULIO PELLIZZARI RED BULL - BORA - HANSGROHE 150 10:11:00 41 JAI HINDLEY RED BULL - BORA - HANSGROHE 151 10:13:00 111 TOM PIDCOCK Q36.5 PRO CYCLING TEAM 152 10:15:00 1 JOAO ALMEIDA UAE TEAM EMIRATES XRG 153 10:17:00 11 JONAS VINGEGAARD TEAM VISMA | LEASE A BIKE