Croacia vs. Ghana, EN VIVO; hora y dónde ver por TV, el partido del grupo L del Mundial 2026

La Croacia de Luka Modric se la juega el sábado en Filadelfia ante Ghana para garantizar su pase a dieciseisavos y prolongar la carrera de su estelar capitán en los Mundiales en el que se presupone como un duelo tenso e igualado que determinará el ranking final del Grupo L en este Mundial 2026.

Con Inglaterra midiéndose como clara favorita en Nueva York frente a una Panamá ya eliminada, el encuentro que disputan 'ajedrezados' y 'estrellas negras' a la misma hora en el Lincoln Financial Field se considera clave para determinar el segundo y tercer puesto.

¿Cómo llega el seleccionado de Ghana al encuentro?

Un empate garantizaría al menos la segunda posición para los de Queiroz, mientras que dejaría a los croatas con cuatro puntos y expuestos a lo que hagan otros terceros.



Es de esperar pues que los de Zlatko Dalic salgan decididos a llevarse los tres puntos y se encomienden a la batuta de Modric, que a sus 40 años jugará su encuentro 201 tras unirse esta misma semana al panteón de los pocos futbolistas (Messi, Cristiano y Al-Mutawa) que han superado los dos centenares de partidos jugados con su país.

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El ánimo croata llega además al alza ya que, pese a deshilvanarse en la segunda parte en el debut ante Inglaterra, los balcánicos lograron imponerse por la mínima el lunes a una Panamá más aguerrida de lo esperado.

Ghana, que aterrizaba en el Mundial sin el relumbrón de las dos selecciones europeas del Grupo L y con la polémica de Thomas Partey, también hizo lo propio con los panameños en la primera jornada; tras apretar los dientes en un encuentro muy disputado hizo valer un solitario tanto de Caleb Yirenki en el descuento. Ante los ingleses fueron además una roca que se le atragantó al plantel de Thomas Tuchel, que venía espoleado por el 4-2 a Croacia de la primera jornada.

Selección de Ghana en el grupo L del Mundial 2026 AFP

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El sábado pesará de nuevo en su contra la controversia en torno a Partey, al que Canadá vetó la entrada para disputar el debut ante Panamá, aparentemente por el hecho de que el centrocampista del Villarreal encara en Reino Unido un juicio por presuntamente violar y cometer abusos sexuales sobre varias mujeres.

¿Cómo va la Selección de Croacia en el Mundial 2026?

Paradójicamente, si Ghana logra un empate o una victoria frente a Croacia terminará en el segundo puesto del grupo, lo que la emplaza a jugar contra el ganador del K en la ciudad canadiense de Toronto, a donde se presume que Partey nuevamente no podría viajar.

Selección de Croacia AFP

En última instancia, todo pasa por que los hombres entrenados por Carlos Queiroz logren gestionar la posición ventajosa que ostentan frente a una Croacia que saltará al verde con mayores ansias. Por su parte, a los 'Ajedrezados' les toca confiar una vez más en el genio aparentemente inagotable de Luka Modric para pasar de ronda y así poder seguir agrandando la leyenda de su capitán.

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Croacia vs. Ghana, EN VIVO; hora y dónde ver por TV, el partido del grupo L del Mundial 2026

Fecha: sábado 27 de junio.

sábado 27 de junio. Jornada: tercera fecha del Grupo L.

tercera fecha del Grupo L. Hora: 4:00 p.m. (de Colombia).

4:00 p.m. (de Colombia). Estadio: Lincoln Financial Field, Filadelfia, Estados Unidos.

Lincoln Financial Field, Filadelfia, Estados Unidos. TV: DGO, DSports.

DGO, DSports. ONLINE: www.golcaracol.com