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Gol Caracol  / Estelar jugador que quiere fichar el Barcelona es investigado por grave delito

Estelar jugador que quiere fichar el Barcelona es investigado por grave delito

Se trata de uno de los jugadores más buscados del mercado de fichajes y que interesa mucho en el Barcelona para reforzar su plantilla.

Por: EFE
Actualizado: 30 de jun, 2026
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Pelota de la Serie A de Italia.
Pelota de la Serie A de Italia.
Getty Images.

El italiano Alessandro Bastoni, jugador que está en el radar del Barcelona, está siendo investigado por la Fiscalía de Milán por un presunto delito de prostitución de menores, en el marco de una investigación contra una red que supuestamente explotaba esta práctica ilegal y organizaba eventos de ocio nocturno, según adelantaron este martes medios locales.

Tal y como informó el diario La Republica y fue recogido por el resto de los principales medios de comunicación de Italia, el defensa interista, que sería el primer futbolista investigado en esta pesquisa, presuntamente habría mantenido un encuentro con una joven que tenía 17 años en el momento de los hechos.

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Sin embargo, el caso aún no está esclarecido, ya que la joven, interrogada en calidad de testigo, habría declarado que no existió ninguna relación entre ambos, si bien en los documentos de la investigación sí constan indicios que apuntarían a un supuesto encuentro entre ellos.

El nombre de Bastoni apareció en el marco de una investigación más amplia contra "Ma.De", una supuesta agencia de 'escorts' con sede en Cinisello Balsamo (Milán) que, según la Fiscalía, organizaba fiestas "todo incluido" para clientes vip, principalmente futbolistas.

Este martes, el jugador, que según reveló el diario AS está en la órbita de una posible operación con el Real Madrid, recibió la notificación de que está siendo investigado, un acto formal de la Fiscalía mediante el cual se le comunica oficialmente su condición de investigado, con el fin de garantizar su derecho a la defensa durante las pesquisas.

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Dentro de la misma operación, la Guardia di Finanza (policía financiera italiana) ha citado a declarar en calidad de testigos a otros tres futbolistas: Daniel Maldini, Riccardo Calafiori y Kevin Bonifazi, aunque hasta el momento ninguno de ellos se encuentra bajo investigación.

La investigación busca desmantelar la red criminal de la agencia, identificando a los organizadores de los eventos, los encargados de reclutar a las jóvenes y los chóferes, y hasta el momento se saldó con cuatro detenidos el pasado mes de abril.

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El negocio principal de la organización consistía en organizar fiestas exclusivas para celebridades en locales de moda de Milán que incluían cenas, discotecas y pernoctaciones en hoteles donde presuntamente se facilitaba el consumo de gas de la risa.

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