Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Malas noticias en Brasil; figura se pierde el partido contra Japón, en el Mundial 2026

Malas noticias en Brasil; figura se pierde el partido contra Japón, en el Mundial 2026

Brasil se enfrentará a Japón en dieciseisavos de final de la Copa del Mundo y ya se confirmó la primera 'baja' por una lesión. Acá le contamos de quién se trata.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de jun, 2026
Comparta en:
Brasil en su entrenamiento.
Brasil en su entrenamiento.
AFP.

El extremo brasileño Raphinha, quien se recupera de una lesión muscular, está descartado para el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 contra Japón, que se disputará el lunes en Houston, confirmaron este viernes a EFE fuentes de la Canarinha.

El atacante del FC Barcelona continúa con las sesiones de fisioterapia tras sufrir una lesión en la región posterior del muslo derecho el pasado 19 de junio durante el partido contra Haití de la fase de grupos.

Colombia se enfrenta a Portugal por la tercera fecha del grupo K del Mundial 2026.
Exclusivo
Selección Colombia

"Colombia tiene jugadores de la talla de Portugal; vean que Luis Díaz es de los mejores del mundo"

James Rodríguez y Luis Díaz jugadores de la Selección Colombia en el Mundial 2026
Selección Colombia

El 'legado portugués' en la Selección Colombia: James Rodríguez y Luis Díaz, una amenaza mundial

Roberto Martínez; entrenador de la Selección de Portugal
Selección Colombia

"La Selección Colombia tiene un equipo completo, con calidad, con jugadores como Luis Díaz y James"

El exjugador del Leeds United ni siquiera ha empezado a trabajar en el gimnasio la zona afectada, por lo que no llegará a tiempo para el cruce con el combinado nipón, indicaron las citadas fuentes.

Fuentes del entorno del delantero ya habían adelantado a EFE que la previsión es que Raphinha vuelva a estar disponible solo en unos eventuales octavos de final.

Raphinha con la Selección de Brasil
Raphinha con la Selección de Brasil
AFP

Publicidad

El futbolista de Porto Alegre ha sufrido varios percances físicos este año, incluso en la misma zona en la que está lesionado actualmente.

Rayan, la joven perla del Bournemouth y el brasileño más joven de la convocatoria de la 'Seleção', fue el sustituto en la goleada a Escocia (0-3), en la tercera y última jornada del Grupo C.

Publicidad

Formado en el Vasco da Gama, Rayan cuajó una buena actuación en Miami y apunta a titular también contra Japón, mientras se recupera Raphinha.

El lunes, la pentacampeona del mundo se medirá a Japón en dieciseisavos de final en Houston.

El último enfrentamiento con el equipo asiático fue de amargo recuerdo para los brasileños, ya que dejaron escapar un 0-2 a favor y terminaron perdiendo 3-2 en un amistoso disputado en octubre del año pasado en Tokio.

No obstante, la 'Seleção' ha ido de menos a más en la fase de grupos de esta Copa del Mundo y está con la moral alta, después de empatar con Marruecos (1-1) y golear a Haití y Escocia por idéntico resultado (3-0).

Croacia vs. Ghana, partido del grupo L del Mundial 2026
Gol Caracol

Croacia vs. Ghana, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido del grupo L del Mundial 2026

Argelia y Austria rivalizan por el grupo J del Mundial 2026.
Gol Caracol

Argelia vs. Austria: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido del grupo J del Mundial 2026

Panamá vs. Inglaterra, partido del grupo L del Mundial 2026
Gol Caracol

Panamá vs. Inglaterra, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido del grupo L del Mundial 2026

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Brasil

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad