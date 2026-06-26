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Gol Caracol  / Roces y malestar en la Selección Uruguay, crecen las distancias de jugadores con Marcelo Bielsa

Roces y malestar en la Selección Uruguay, crecen las distancias de jugadores con Marcelo Bielsa

Tras el empate ante Cabo Verde, en Uruguay creció el malestar interno: jugadores habrían cuestionado la idea de Marcelo Bielsa antes del duelo contra España.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de jun, 2026
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Marcelo Bielsa, entrenador de la Selección Uruguay, en una rueda de prensa
Marcelo Bielsa, entrenador de la Selección Uruguay, en una rueda de prensa
AFP

La interna de la Selección de Uruguay atraviesa días de tensión luego del empate contra Cabo Verde en el Mundial 2026. El resultado, que dejó dudas sobre el rendimiento del equipo dirigido por Marcelo Bielsa, habría generado diferencias entre algunos futbolistas y el entrenador argentino por la manera en la que se plantean los partidos.

Según información publicada por medios uruguayos, varios referentes del plantel no estarían de acuerdo con mantener una postura tan ofensiva en todos los compromisos y habrían expresado su preocupación antes del duelo contra España, uno de los grandes candidatos al título. La situación habría provocado una reunión entre los jugadores y Bielsa para hablar sobre el camino que debe tomar el equipo en el torneo.

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El empate frente a Cabo Verde fue considerado un golpe para la Celeste. Rodrigo Aguirre, delantero del combinado uruguayo, reconoció después del partido que el resultado afectó al grupo y dejó sensaciones negativas en un equipo que esperaba sumar una victoria para encaminar su clasificación.

"Distintas fuentes confirmaron a Referí que tras el empate ante Cabo Verde, que representó un "golpe" para la interna de la selección según palabras de Rodrigo Aguirre en conferencia de prensa, todo el plantel celeste se reunió con Marcelo Bielsa".

En ese encuentro, los futbolistas habrían manifestado una postura diferente a la del entrenador sobre cómo afrontar el partido contra España, especialmente por la intención de salir a disputar el encuentro con la misma idea ofensiva que caracteriza al ciclo de Bielsa.

Cabo Verde vs Uruguay Mundial 2026
Cabo Verde vs Uruguay Mundial 2026
AFP

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"En esta charla los jugadores le plantearon su desacuerdo al DT con la idea de salir a jugar de igual a igual contra España, y pidieron que se plantee una táctica de respuesta para el encuentro".

La respuesta del técnico argentino habría sido mantener su filosofía de juego, basada en la presión alta, la posesión y la búsqueda constante del arco rival. Bielsa considera que modificar el estilo para esperar al rival podría darle ventajas a una selección española que destaca por el manejo de la pelota.

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"Según informó El Espectador Deportes y ratificaron distintas fuentes a este medio, lo que siguió fue una respuesta de cerca de 50 minutos de Bielsa, en la que el técnico marcó que mantendrá su idea de juego de propuesta".

Uruguay llegará al partido contra España con la obligación de sumar. Una victoria le permitirá asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, mientras que un empate también podría servir, pero dependerá de lo que ocurra en el otro partido del grupo entre Arabia Saudita y Cabo Verde, que se disputará a la misma hora.

A pesar del supuesto malestar, Bielsa defendió su idea en la rueda de prensa previa al compromiso y dejó clara su intención de mantener la identidad del equipo: "Nosotros vamos a hacer lo que creemos que es mejor para establecer diferencias a favor nuestra, después eso puede que lo consigamos o pueda que no juguemos a lo que queremos jugar. Si contra España la idea es sacarle la pelota en el área nuestra y dejarle tener la pelota, es todo a favor de España. Si nos toca pasar por eso, que no es nuestra intención, sino todo lo contrario, también sabemos que en este tipo de partidos uno tiene que saber absolverlo y la dificultad aumenta. España es peor cuanto menos tiempo tiene la pelota".

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