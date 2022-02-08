Publicidad

Noticias Caracol
Noticias Caracol  / Sergio Pérez

Sergio Pérez

  • Sergio 'Checo' Pérez, piloto mexicano.
    Sergio 'Checo' Pérez, piloto mexicano.
    afp.
    Más Deportes

    Sergio 'Checo' Pérez vuelve la Fórmula 1: el mexicano fue anunciado en su nuevo equipo

    El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez, subcampeón de la Fórmula 1 en 2023, ya tiene equipo para la temporada de 2026. Hará dupla con experimentado corredor.

  • Sergio 'Checo' Pérez y Max Verstappen, pilotos de Red Bull, en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1
    Sergio 'Checo' Pérez y Max Verstappen, pilotos de Red Bull, en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1
    Getty Images
    Gol Caracol

    Futbolista colombiano se 'robó' el show en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1

    Haciendo 'jueguitos' con Max Verstappen y Sergio 'Checo' Pérez, de la escudería Red Bull, el jugador 'cafetero' dio de qué hablar en medio de la Fórmula 1.

  • Sergio 'Checo' Pérez, piloto mexicano de Red Bull, en la Fórmula 1
    Sergio 'Checo' Pérez, piloto mexicano de Red Bull, en la Fórmula 1
    AFP
    Gol Caracol

    Sergio 'Checo' Pérez no se salvó: le impusieron un duro castigo económico y deportivo

    Un suceso que se presentó en el GP de Canadá llevó a que la FIA sancionara a Sergio 'Checo' Pérez, quien deberá pagar una multa y perderá puestos para la próxima carrera.

  • Carlos Sainz y Sergio 'Checo' Pérez, en acción de carrera del Gran Premio de Canadá, de Fórmula 1
    Carlos Sainz y Sergio 'Checo' Pérez, en acción de carrera del Gran Premio de Canadá, de Fórmula 1
    AFP
    Gol Caracol

    Insólito lo que pasó en el GP de Canadá, de Fórmula 1: tres accidentes en la misma curva

    Una extraña situación se presentó en la Fórmula 1, donde varios pilotos la pasaron mal y terminaron abandonando, tras cometer errores similares en un sector de la pista.

  • Sergio 'Checo' Pérez, piloto de la Red Bull.
    Sergio 'Checo' Pérez, piloto de la Red Bull.
    Clive Rose/Getty Images
    Gol Caracol

    Sergio 'Checo' Pérez y el grave accidente que sufrió en el GP de Mónaco, en la Fórmula 1

    En la primera vuelta del GP de Mónaco, el piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez fue chocado por Kevin Magnussen, dejando su carro completamente destrozado.

  • Sergio 'Checo' Pérez durante la temporada 2023 de la Fórmula 1
    Sergio 'Checo' Pérez durante la temporada 2023 de la Fórmula 1.
    Clive Rose/Getty Images
    Gol Caracol

    Sergio 'Checo' Pérez reveló si continuará en la Fórmula 1 para la temporada 2025

    El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez habló en la previa del GP de China y compartió más detalles de las probabilidades que tiene de quedarse en la Fórmula 1.

  • Sergio Pérez, piloto mexicano de Red Bull, previo al Gran Premio de Japón, de Fórmula 1
    Sergio Pérez, piloto mexicano de Red Bull, previo al Gran Premio de Japón, de Fórmula 1
    AFP
    Gol Caracol

    Sergio Pérez está que se corre el Gran Premio de Japón, de Fórmula 1: advirtió a sus rivales

    Palpitando una nueva carrera de la actual temporada de Fórmula 1, el piloto mexicano de Red Bull, Sergio Pérez, analizó lo que va del año y sus grandes objetivos.

  • Sergio 'Checo' Pérez durante la temporada 2023 de la Fórmula 1
    Sergio 'Checo' Pérez durante la temporada 2023 de la Fórmula 1.
    Clive Rose/Getty Images
    Gol Caracol

    Sergio 'Checo' Pérez y su 'salvavidas' para mantenerse en Red Bull

    El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez tiene contrato con Red Bull hasta finales de 2024 y uno de los directivos del equipo de Fórmula 1 dio su opinión sobre el tema.

  • Sergio Pérez, Esteban Ocon y Nico Hülkenberg, previo a su accidente en el GP de Qatar, de Fórmula 1
    Sergio Pérez, Esteban Ocon y Nico Hülkenberg, previo a su accidente en el GP de Qatar, de Fórmula 1
    AFP
    Gol Caracol

    Es protagonista de la Fórmula 1, pero la competencia no le parece divertida

    La temporada 2023 de la Fórmula 1 dejó varias situaciones memorables y a algunos pilotos poco satisfechos por su rendimiento deportivo.

  • Autos de Fórmula 1, en medio del esprint del Gran Premio de Brasil
    Autos de Fórmula 1, en medio del esprint del Gran Premio de Brasil
    AFP
    Gol Caracol

    Llanto de niño por derrota de su ídolo de la Fórmula 1 se hace viral en redes

    La Fórmula 1 tuvo en su más reciente jornada la disputa del Gran Premio de Las Vegas y un niño fue tendencia luego de que su piloto favorito perdiera una importante posición sobre el final de la carrera.

