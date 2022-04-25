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Noticias Caracol  / George Russell

George Russell

  • George Russell, Andrea Kimi Antonelli y Lewis Hamilton.
    George Russell, Andrea Kimi Antonelli y Lewis Hamilton.
    Getty Images.
    Más Deportes

    Andrea Kimi Antonelli ganó el GP de China e impuso nuevo un registro en la Fórmula 1

    En una accidenta carrera que tuvo hasta siete abandonos, el italiano Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes AMG Petronas, triunfó en el circuito de Shanghái.

  • Lewis Hamilton y George Russell se estrellaron, en el Gran Premio de Qatar, de Fórmula 1
    Lewis Hamilton y George Russell se estrellaron, en el Gran Premio de Qatar, de Fórmula 1
    AFP
    Gol Caracol

    Fórmula 1: así fue el accidente de Lewis Hamilton y George Russell que desató la furia en Mercedes

    Recién empezaba el Gran Premio de Qatar, de Fórmula 1, cuando ambos pilotos de Mercedes chocaron en la primera vuelta, lo que dio de qué hablar en redes sociales.

  • George Russell, piloto de Mercedes, en medio del Gran Premio de Singapur, de Fórmula 1
    George Russell, piloto de Mercedes, en medio del Gran Premio de Singapur, de Fórmula 1
    AFP
    Gol Caracol

    George Russell se estrelló en la última vuelta, en Fórmula 1: así fue el error que lo dejó sin podio

    Cuando restaba muy poco para que finalizara el Gran Premio de Singapur, el piloto de Mercedes, George Russell, cometió un grave error, que pagó caro, cuando era tercero.

  • Lewis Hamilton y George Russell, pilotos de Mercedes de Fórmula 1
    Lewis Hamilton y George Russell, pilotos de Mercedes de Fórmula 1
    AFP
    Gol Caracol

    Fórmula 1: Lewis Hamilton y George Russell casi protagonizan terrible accidente a alta velocidad

    En la clasificación del Gran Premio de España, Lewis Hamilton y George Russell, pilotos de Mercedes, no se percataron el uno del otro y, por poco, se estrellan.

  • George Russell y Max Verstappen, pilotos de Fórmula 1
    George Russell y Max Verstappen, pilotos de Fórmula 1
    AFP
    Gol Caracol

    'Picante' cruce entre George Russell y Max Verstappen: se dijeron de todo, entre insultos y amenazas

    En medio de la carrera del sprint, se presentó una situación que dio para la polémica entre George Russell y Max Verstappen, que terminó de muy mala manera después.

  • George Russell y Lewis Hamilton durante la temporada 2022 de la Fórmula 1
    George Russell y Lewis Hamilton durante la temporada 2022 de la Fórmula 1.
    Getty Images
    Gol Caracol

    Fórmula 1: la escudería Mercedes presentó el monoplaza que utilizará para la temporada 2023

    En un evento que contó con los pilotos británicos Lewis Hamilton y George Russell, la escudería Mercedes dio a conocer su nuevo monoplaza para la temporada 2023 de la Fórmula 1.

  • Lewis Hamilton y George Russell, pilotos de Mercedes
    Lewis Hamilton y George Russell, pilotos de Mercedes, en la Fórmula 1
    AFP
    Gol Caracol

    Lewis Hamilton dedicó unos grandes elogios a George Russell, tras ganar el Gran Premio de Brasil

    Jornada histórica para George Russell, quien, este domingo, ganó su primera carrera de Fórmula 1 y, por eso, su compañero de equipo en Merecedes lo felicitó.

  • George Russell, piloto de Fórmula 1
    George Russell, piloto de Merecedes, de F1
    AFP
    Gol Caracol

    George Russell obtuvo su primera victoria en la Fórmula 1, tras el GP de Brasil

    Luego de una carrera emocionante, el británico George Russell, de la escudería Mercedes, se terminó imponiendo en la penúltima carrera de la temporada 2022 de la Fórmula 1.

  • George Russell es un piloto británico de Fórmula 1
    George Russell es un piloto británico de Fórmula 1.
    Getty Images
    Gol Caracol

    George Russell se quedó con la carrera tipo sprint del GP de Brasil de la Fórmula 1

    Ahora, el piloto británico George Russell, de la escudería Mercedes, buscará sumar su primera victoria en esta 'recta final' de la vigente temporada de la Fórmula 1.

  • George Russell es un piloto británico de Fórmula 1, que hace parte del equipo Mercedes.
    George Russell es un piloto británico de Fórmula 1, que hace parte del equipo Mercedes.
    AFP
    Gol Caracol

    George Russell sigue intratable y fue el piloto más veloz en la última práctica del GP de México

    El piloto británico de la escudería Mercedes, George Russell, volvió a demostrar su destreza y es uno de los favoritos para quedarse con la 'pole' del GP de México de Fórmula 1.

  • George Russell y Carlos Sainz, en el Gran Premio de Hungría 2022.
    George Russell y Carlos Sainz, en el Gran Premio de Hungría 2022.
    Getty Images
    Gol Caracol

    George Russell estableció el mejor tiempo, tras los dos primeros libres del Gran Premio de México

    George Russell, piloto británico de Mercedes, 'voló' en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que albergará este domingo la vigésima carrera de la temporada 2022 de la Fórmula 1.

  • George Russell, en el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1.
    George Russell, en el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1.
    Getty Images
    Gol Caracol

    Hora y dónde ver la clasificación del Gran Premio de Japón de la Fórmula 1

    En la madrugada de este sábado, se llevará a cabo la 'qualy' en Suzuka. Max Verstappen buscará su primera victoria en Japón, la cual podría certificarle su segundo título mundial de Fórmula 1.

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