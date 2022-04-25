Noticias Caracol George Russell
George Russell
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Andrea Kimi Antonelli ganó el GP de China e impuso nuevo un registro en la Fórmula 1
En una accidenta carrera que tuvo hasta siete abandonos, el italiano Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes AMG Petronas, triunfó en el circuito de Shanghái.
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Gol Caracol
Fórmula 1: así fue el accidente de Lewis Hamilton y George Russell que desató la furia en Mercedes
Recién empezaba el Gran Premio de Qatar, de Fórmula 1, cuando ambos pilotos de Mercedes chocaron en la primera vuelta, lo que dio de qué hablar en redes sociales.
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Gol Caracol
George Russell se estrelló en la última vuelta, en Fórmula 1: así fue el error que lo dejó sin podio
Cuando restaba muy poco para que finalizara el Gran Premio de Singapur, el piloto de Mercedes, George Russell, cometió un grave error, que pagó caro, cuando era tercero.
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Gol Caracol
Fórmula 1: Lewis Hamilton y George Russell casi protagonizan terrible accidente a alta velocidad
En la clasificación del Gran Premio de España, Lewis Hamilton y George Russell, pilotos de Mercedes, no se percataron el uno del otro y, por poco, se estrellan.
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Gol Caracol
'Picante' cruce entre George Russell y Max Verstappen: se dijeron de todo, entre insultos y amenazas
En medio de la carrera del sprint, se presentó una situación que dio para la polémica entre George Russell y Max Verstappen, que terminó de muy mala manera después.
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Gol Caracol
Fórmula 1: la escudería Mercedes presentó el monoplaza que utilizará para la temporada 2023
En un evento que contó con los pilotos británicos Lewis Hamilton y George Russell, la escudería Mercedes dio a conocer su nuevo monoplaza para la temporada 2023 de la Fórmula 1.
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Gol Caracol
Lewis Hamilton dedicó unos grandes elogios a George Russell, tras ganar el Gran Premio de Brasil
Jornada histórica para George Russell, quien, este domingo, ganó su primera carrera de Fórmula 1 y, por eso, su compañero de equipo en Merecedes lo felicitó.
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Gol Caracol
George Russell obtuvo su primera victoria en la Fórmula 1, tras el GP de Brasil
Luego de una carrera emocionante, el británico George Russell, de la escudería Mercedes, se terminó imponiendo en la penúltima carrera de la temporada 2022 de la Fórmula 1.
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Gol Caracol
George Russell se quedó con la carrera tipo sprint del GP de Brasil de la Fórmula 1
Ahora, el piloto británico George Russell, de la escudería Mercedes, buscará sumar su primera victoria en esta 'recta final' de la vigente temporada de la Fórmula 1.
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Gol Caracol
George Russell sigue intratable y fue el piloto más veloz en la última práctica del GP de México
El piloto británico de la escudería Mercedes, George Russell, volvió a demostrar su destreza y es uno de los favoritos para quedarse con la 'pole' del GP de México de Fórmula 1.
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Gol Caracol
George Russell estableció el mejor tiempo, tras los dos primeros libres del Gran Premio de México
George Russell, piloto británico de Mercedes, 'voló' en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que albergará este domingo la vigésima carrera de la temporada 2022 de la Fórmula 1.
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Gol Caracol
Hora y dónde ver la clasificación del Gran Premio de Japón de la Fórmula 1
En la madrugada de este sábado, se llevará a cabo la 'qualy' en Suzuka. Max Verstappen buscará su primera victoria en Japón, la cual podría certificarle su segundo título mundial de Fórmula 1.