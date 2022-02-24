Noticias Caracol PGA Tour
PGA Tour
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Tragedia en torneo de Golf del PGA Tour; dos personas fallecidas, tras ataque armado
En Estados Unidos, The Players Championship, del PGA Tour, tuvo retraso en el ingreso de sus aficionados por un ataque armado en la zona.
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Gol Caracol
Valspar Championship EN VIVO hoy por Ditu, con Nicolás Echavarría, en el PGA Tour
Uno de los torneos más importantes de golf, Valspar Championship, es transmitido este domingo a través de la plataforma de 'Ditu', de Caracol Televisión.
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Gol Caracol
Nueva polémica en el golf por diferencias entre PGA y LIV: ¿Qué pasará en la Ryder Cup?
Uno de los torneos más esperados, en el circuito de golf, es la Ryder Cup, donde participan jugadores de Europa y Estados Unidos, por equipos, y hay revuelo.
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Gol Caracol
"La mejor celebración, tras ser campeón del LIV Golf, será llevar a mis hijos al colegio"
Luego de que se bajara el telón del torneo de Chicago, del LIV Golf 2024, las reacciones no se hicieron esperar y una en particular llamó la atención.
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Gol Caracol
Jon Rahm se baja del US Open por una insólita lesión: revelan detalles de lo ocurrido
Uno de los favoritos a hacerse con el título del Abierto de golf de Estados Unidos, el español Jon Rahm, no participará debido a una situación más que inesperada.
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Gol Caracol
El mejor golfista del mundo fue arrestado minutos antes de un torneo del PGA Tour
Este viernes, el número uno del golf fue detenido por la policía, justo cuando se dirigía al campeonato del PGA Tour, que se está disputando en Valhalla, Kentucky.
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Gol Caracol
Jon Rahm se estrena en el LIV Golf: conozca quiénes serán sus principales rivales
En uno de los movimientos más polémicos y de mayor revuelo, el español Jon Rahm tomó la decisión de cambiarse al LIV Golf y, por eso, hablan de sus nuevos rivales.
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Gol Caracol
Camilo Villegas, candidato a importante cargo del PGA Tour
Este domingo, el PGA Tour dio a conocer los dos golfistas postulados para ocupar un importante cargo de uno de sus Consejos y el colombiano Camilo Villegas es uno de ellos.
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Gol Caracol
Así le fue a Nicolás Echavarría en el cierre del Sony Open: Grayson Murray se coronó campeón
Luego de superar el segundo corte, Nicolás Echavarría se dio a la tarea de culminar su participación en el Sony Open, en Honolulu, Hawái.
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Gol Caracol
Nicolás Echavarría fue el mejor latinonamericano en PGA The Sentry: Chris Kirk fue el campeón
En el primer torneo del PGA Tour, el colombiano Nicolás Echavarría tuvo una aceptable actuación y terminó en la casilla 25, con una tarjeta de 20 golpes bajo el par.
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Gol Caracol
Nicolás Echavarría tuvo un importante ascenso en The Sentry: Camilo Villegas cedió varios puestos
The Sentry, el torneo de ganadores del PGA Tour, llega a su última ronda con los colombianos Nicolás Echavarría y Camilo Villegas luchando hasta el final.
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Gol Caracol
Nicolás Echavarría, el mejor colombiano en la segunda jornada del The Sentry
En The Sentry, el torneo de campeones, los colombianos siguen dando la pelea, en especial Nicolás Echavarría, quien firmó una buena tarjeta en el día dos de competencias.