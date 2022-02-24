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Noticias Caracol  / PGA Tour

PGA Tour

  • Golf. Foto: Getty Images
    Golf. Foto: Getty Images
    Warren Little/Getty Images
    Más Deportes

    Tragedia en torneo de Golf del PGA Tour; dos personas fallecidas, tras ataque armado

    En Estados Unidos, The Players Championship, del PGA Tour, tuvo retraso en el ingreso de sus aficionados por un ataque armado en la zona.

  • Nicolás Echavarría, golfista colombiano, en el Valspar Championship 2025, del PGA Tour
    Nicolás Echavarría, golfista colombiano, en el Valspar Championship 2025, del PGA Tour
    AFP
    Gol Caracol

    Valspar Championship EN VIVO hoy por Ditu, con Nicolás Echavarría, en el PGA Tour

    Uno de los torneos más importantes de golf, Valspar Championship, es transmitido este domingo a través de la plataforma de 'Ditu', de Caracol Televisión.

  • Imagen de referencia de un torneo de golf
    Imagen de referencia de un torneo de golf
    AFP
    Gol Caracol

    Nueva polémica en el golf por diferencias entre PGA y LIV: ¿Qué pasará en la Ryder Cup?

    Uno de los torneos más esperados, en el circuito de golf, es la Ryder Cup, donde participan jugadores de Europa y Estados Unidos, por equipos, y hay revuelo.

  • Jon Rahm, golfista profesional español, en acción de juego en el LIV Golf 2024
    Jon Rahm, golfista profesional español, en acción de juego en el LIV Golf 2024
    AFP
    Gol Caracol

    "La mejor celebración, tras ser campeón del LIV Golf, será llevar a mis hijos al colegio"

    Luego de que se bajara el telón del torneo de Chicago, del LIV Golf 2024, las reacciones no se hicieron esperar y una en particular llamó la atención.

  • Jon Rahm, golfista español y uno de los mejores del mundo, en acción de juego de un torneo
    Jon Rahm, golfista español y uno de los mejores del mundo, en acción de juego de un torneo
    AFP
    Gol Caracol

    Jon Rahm se baja del US Open por una insólita lesión: revelan detalles de lo ocurrido

    Uno de los favoritos a hacerse con el título del Abierto de golf de Estados Unidos, el español Jon Rahm, no participará debido a una situación más que inesperada.

  • Golf. (Imagen de referencia).
    Golf. (Imagen de referencia).
    Thomas Northcut/Getty Images
    Gol Caracol

    El mejor golfista del mundo fue arrestado minutos antes de un torneo del PGA Tour

    Este viernes, el número uno del golf fue detenido por la policía, justo cuando se dirigía al campeonato del PGA Tour, que se está disputando en Valhalla, Kentucky.

  • Jon Rahm, jugador español de golf y nuevo integrante del LIV
    Jon Rahm, jugador español de golf y nuevo integrante del LIV
    AFP
    Gol Caracol

    Jon Rahm se estrena en el LIV Golf: conozca quiénes serán sus principales rivales

    En uno de los movimientos más polémicos y de mayor revuelo, el español Jon Rahm tomó la decisión de cambiarse al LIV Golf y, por eso, hablan de sus nuevos rivales.

  • Camilo Villegas, golfista colombiano, que sueña con un nuevo título de PGA
    Camilo Villegas, golfista colombiano, que sueña con un nuevo título de PGA
    AFP
    Gol Caracol

    Camilo Villegas, candidato a importante cargo del PGA Tour

    Este domingo, el PGA Tour dio a conocer los dos golfistas postulados para ocupar un importante cargo de uno de sus Consejos y el colombiano Camilo Villegas es uno de ellos.

  • Nicolás Echavarría, golfista colombiano en el Sony Open.
    Nicolás Echavarría, golfista colombiano en el Sony Open.
    Fedegolf
    Gol Caracol

    Así le fue a Nicolás Echavarría en el cierre del Sony Open: Grayson Murray se coronó campeón

    Luego de superar el segundo corte, Nicolás Echavarría se dio a la tarea de culminar su participación en el Sony Open, en Honolulu, Hawái.

  • Nicolás Echavarría, golfista colombiano en el PGA The Sentry.
    Nicolás Echavarría, golfista colombiano en el PGA The Sentry.
    / AFP
    Gol Caracol

    Nicolás Echavarría fue el mejor latinonamericano en PGA The Sentry: Chris Kirk fue el campeón

    En el primer torneo del PGA Tour, el colombiano Nicolás Echavarría tuvo una aceptable actuación y terminó en la casilla 25, con una tarjeta de 20 golpes bajo el par.

  • Nicolás Echavarría, golfista colombiano, en The Players Championship 2023
    Nicolás Echavarría, golfista colombiano, en The Players Championship 2023
    AFP
    Gol Caracol

    Nicolás Echavarría tuvo un importante ascenso en The Sentry: Camilo Villegas cedió varios puestos

    The Sentry, el torneo de ganadores del PGA Tour, llega a su última ronda con los colombianos Nicolás Echavarría y Camilo Villegas luchando hasta el final.

  • Nicolás Echavarría, golfista colombiano en The Sentry.
    Nicolás Echavarría, golfista colombiano en The Sentry.
    Fedegolf
    Gol Caracol

    Nicolás Echavarría, el mejor colombiano en la segunda jornada del The Sentry

    En The Sentry, el torneo de campeones, los colombianos siguen dando la pelea, en especial Nicolás Echavarría, quien firmó una buena tarjeta en el día dos de competencias.

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