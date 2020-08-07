Gol Caracol Miralem Pjanic
Miralem Pjanic
-
Gol Caracol
Brilló en Juventus, decepcionó en Barcelona y vive tranquilo en Dubái; "es el fin de mi carrera"
Tiene 35 años, ganó de todo con la Juventus, salió por la puerta de atrás en el Barcelona y hace seis meses no tiene equipo. Acá la historia.
-
Gol Caracol
Figuras de la selección de Bosnia-Herzegovina se oponen al partido preparatorio frente a Rusia
Edin Dzeko y Miralem Pjanic, futbolistas de Bosnia-Herzegovina, mostraron su inconformidad con la decisión tomada sobre el encuentro que se disputará en San Petersburgo.
-
Gol Caracol
Todo aclarado: Xavi explicó el porqué de la salida de Miralem Pjanic del Fútbol Club Barcelona
En medio de tantos rumores, el técnico se pronunció y dio detalles de lo acontecido; además, se conoció el nuevo club del volante.
-
Gol Caracol
Salió a desmentirlo todo: Miralem Pjanic negó haber sido expulsado de la Selección de Bosnia
El mediocampista, de 31 años, aseguró que no tuvo actos de indisciplina, agregando que las fotografías sobre sus salidas son imágenes antiguas.
-
Gol Caracol
Miralem Pjanic fue expulsado de la Selección de Bosnia por ser visto en fiestas nocturnas
Al volante de Besiktas se le vio bebiendo alcohol la noche antes de enfrentar a Finlandia, en donde su país cayó como local.
-
Gol Caracol
Miralem Pjanic: “Koeman me faltó al respeto, es un técnico muy extraño, no he tenido suerte”
El volante bosnio apuntó contra el entrenador del Barcelona, a quien señaló de casi ni hablarle en su estadía por el club catalán. El jugador ahora militará en el Besiktas.
-
Gol Caracol
Continúan saliendo jugadores del Barcelona: Miralem Pjanic, cedido al Besiktas de Turquía
El mediocampista bosnio, que pasó sin pena ni gloria por las toldas 'blaugranas', fue cedido para la temporada 2021/22.
-
Gol Caracol
James Rodríguez y su paso a Everton, entre los 10 fichajes más importantes del fútbol europeo
El colombiano comparte puestos de privilegio junto a jugadores de la talla de Luis Suárez, Thiago Alcántara, Álvaro Morata y Kai Havertz, entre otros.
-
Gol Caracol
Miralem Pjanic: "Mi sueño siempre fue jugar en Barcelona, estoy en el equipo más grande del mundo"
El mediocampista bosnio fue presentado de manera oficial este martes por la institución catalana, que espera volver a sus años de gloria.
-
Gol Caracol
Barcelona volvió a entrenamientos, aunque Miralem Pjanic trabajó en solitario
El volante bosnio, fichaje del equipo catalán para la temporada entrante, aún no tiene su segundo resultado de prueba de coronavirus.