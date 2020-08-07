Síguenos en:
RICHARD RÍOS
LUIS MURIEL
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Push Gol Caracol
Gol Caracol  / Miralem Pjanic

Miralem Pjanic

  • Jugadores del Barcelona.
    Jugadores del Barcelona.
    Getty Images.
    Gol Caracol

    Brilló en Juventus, decepcionó en Barcelona y vive tranquilo en Dubái; "es el fin de mi carrera"

    Tiene 35 años, ganó de todo con la Juventus, salió por la puerta de atrás en el Barcelona y hace seis meses no tiene equipo. Acá la historia.

  • Miralem-Pjanic.jpg
    Miralem Pjanic, jugador de Bosnia
    - Foto: Getty
    Gol Caracol

    Figuras de la selección de Bosnia-Herzegovina se oponen al partido preparatorio frente a Rusia

    Edin Dzeko y Miralem Pjanic, futbolistas de Bosnia-Herzegovina, mostraron su inconformidad con la decisión tomada sobre el encuentro que se disputará en San Petersburgo.

  • Miralem Pjanic Barcelona
    Miralem Pjanic, jugador del Barcelona.
    Alex Caparros/Getty Images
    Gol Caracol

    Todo aclarado: Xavi explicó el porqué de la salida de Miralem Pjanic del Fútbol Club Barcelona

    En medio de tantos rumores, el técnico se pronunció y dio detalles de lo acontecido; además, se conoció el nuevo club del volante.

  • Miralem-Pjanic.jpg
    Miralem Pjanic, jugador de Bosnia
    - Foto: Getty
    Gol Caracol

    Salió a desmentirlo todo: Miralem Pjanic negó haber sido expulsado de la Selección de Bosnia

    El mediocampista, de 31 años, aseguró que no tuvo actos de indisciplina, agregando que las fotografías sobre sus salidas son imágenes antiguas.

  • Pjanic-Bosnia
    Miralem Pjianic, jugador de la Selección de Bosnia
    - Foto: Getty
    Gol Caracol

    Miralem Pjanic fue expulsado de la Selección de Bosnia por ser visto en fiestas nocturnas

    Al volante de Besiktas se le vio bebiendo alcohol la noche antes de enfrentar a Finlandia, en donde su país cayó como local.

  • Miralem Pjanic Barcelona
    Miralem Pjanic, jugador del Barcelona.
    Alex Caparros/Getty Images
    Gol Caracol

    Miralem Pjanic: “Koeman me faltó al respeto, es un técnico muy extraño, no he tenido suerte”

    El volante bosnio apuntó contra el entrenador del Barcelona, a quien señaló de casi ni hablarle en su estadía por el club catalán. El jugador ahora militará en el Besiktas.

  • Pjanic, con la camiseta del Fútbol Club Barcelona
    Pjanic, con la camiseta del Fútbol Club Barcelona
    Getty Images
    Gol Caracol

    Continúan saliendo jugadores del Barcelona: Miralem Pjanic, cedido al Besiktas de Turquía

    El mediocampista bosnio, que pasó sin pena ni gloria por las toldas 'blaugranas', fue cedido para la temporada 2021/22.

  • jamessuarezmorataalcantarahavertz
    Arriba, James y Suárez; abajo, Morata, Alcántara y Havertz. Foto: Archivo.
    Gol Caracol

    James Rodríguez y su paso a Everton, entre los 10 fichajes más importantes del fútbol europeo

    El colombiano comparte puestos de privilegio junto a jugadores de la talla de Luis Suárez, Thiago Alcántara, Álvaro Morata y Kai Havertz, entre otros.

  • Miralem Pjanic, jugador del Barcelona
    Miralem Pjanic usará la camiseta número 8 en el Barcelona
    Barcelona Oficial
    Gol Caracol

    Miralem Pjanic: "Mi sueño siempre fue jugar en Barcelona, estoy en el equipo más grande del mundo"

    El mediocampista bosnio fue presentado de manera oficial este martes por la institución catalana, que espera volver a sus años de gloria.

  • Miralem Pjanic
    Miralem Pjanic, nuevo jugador del Barcelona - Foto: Barcelona Oficial
    Gol Caracol

    Barcelona volvió a entrenamientos, aunque Miralem Pjanic trabajó en solitario

    El volante bosnio, fichaje del equipo catalán para la temporada entrante, aún no tiene su segundo resultado de prueba de coronavirus.

Lo más visto
Nacional recibe a Millonarios en el marco de la jornada 13 de la Liga BetPlay II-2025.
Nacional recibe a Millonarios en el marco de la jornada 13 de la Liga BetPlay II-2025.
Colprensa
Fútbol Colombiano

"Para Millonarios es más clásico jugar frente a Nacional, que con el mismo Santa Fe"

Fue campeón con Millonarios y alcanzó la admiración de los hinchas de los 'embajadores', a los que calificó como de "100 puntos". Además, dejó una sentencia sobre el juego de mayor valía.

Juan Fernando Quintero, que cumple años el mismo día que Marcelo 'Muñeco' Gallardo.jpg
Juan Fernando Quintero cumple años el mismo que Marcelo Gallardo.
Foto: CARP.
Colombianos en el exterior

River Plate prepara cumpleaños de Juan F. Quintero y Marcelo Gallardo; habría ‘sorpresa’

El jugador colombiano y su director técnico tendrían celebración conjunta en medio de los trabajos de pretemporada que adelantan con el equipo de la banda cruzada.

Luis Díaz Harry Kane Manuel Neuer Bayern Múnich
Luis Díaz Harry Kane Manuel Neuer Bayern Múnich - Foto:
Getty Images
Colombianos en el exterior

Luis Díaz cautivó a estrella del Bayern, Manuel Neuer; “es uno de los mejores con los que he jugado”

El arquero alemán Manuel Neuer, quien ha jugado con grandes figuras en su selección y a nivel de clubes, puso en un escalón alto al colombiano Luis Díaz, con quien comparte actualmente.

Acción de juego en el duelo entre Barcelona vs. Racing de Santander, por Copa del Rey.
Acción de juego en el duelo entre Barcelona vs. Racing de Santander, por Copa del Rey.
Foto: X de Barcelona.
Gol Caracol

Barcelona sufrió, pero ganó 2-0 y eliminó de la Copa a Racing, a quien le anularon dos goles

El cuadro 'culé' avanzó a los cuartos de final de la Copa del Rey, luego de vencer por la mínima diferencia a Racing de Santander, en un duelo muy reñido hasta el último minuto.

Jugadores de Millonarios en un partido de la Liga BetPlay II-2025, donde no clasificaron a cuadrangulares
Jugadores de Millonarios en un partido de la Liga BetPlay II-2025, donde no clasificaron a cuadrangulares
Archivo de Colprensa
Fútbol Colombiano

Millonarios hizo oficial el adiós de figura titular para este 2026; se iría a rival directo

El conjunto 'embajador' hizo un importante anuncio de última hora, a través de sus redes sociales, donde despidió a una de las jóvenes promesas para este año.

Luis Díaz y Lennart Karl en Colonia vs. Bayern Múnich.
Luis Díaz y Lennart Karl en Colonia vs. Bayern Múnich.
Getty Images.
Colombianos en el exterior

Video aficionado captó gesto de Karl con Luis Díaz, en triunfo 3-1 de Bayern Múnich sobre Colonia

El colombiano Luis Díaz no anotó en esta ocasión, pero se lució con una gran jugada y asistencia para el joven Lennart Karl, quien le respondió con un gran gesto.

Luis Fernando Muriel, nuevo jugador del Junior de Barranquilla.
Luis Fernando Muriel, nuevo jugador del Junior de Barranquilla.
Junior.
Fútbol Colombiano

¿Cuándo será la presentación oficial de Luis Fernando Muriel en el Junior?

Luego del anuncio oficial, Junior de Barranquilla le puso fecha, hora y lugar a la presentación del delantero atlanticense Luis Fernando Muriel, quien llega procedente del Orlando City.

Egan Bernal y Nairo Quintana, listos para el calendario WorldTour 2026, fechas confirmadas.jpg
Egan Bernal y Nairo Quintana, listos para las grandes competencias de la temporada 2026.
Fotos: Ineos y Movistar Team.
Ciclismo

¿Cuándo empieza el calendario UCI WorldTour 2026? Estas son todas las carreras del año

La temporada ciclística internacional ya está confirmada y cuenta con nutrida programación, principalmente en el primer semestre. Acá, las fechas completas.

Luis Fernando Muriel, nuevo jugador del Junior.
Luis Fernando Muriel, nuevo jugador del Junior.
Junior.
Fútbol Colombiano

Julio Comesaña, de frente con la llegada de Luis Fernando Muriel a Junior; "de cuál me hablan