Partidos EN VIVO HOY 4 de noviembre del 2025: horarios y programación por TV

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este martes 4 de noviembre, el calendario futbolero muestra el debut de la Selección Colombia en el Mundial Sub-17 (EN VIVO por Gol Caracol HD2, Ditu y www.golcaracol.com); además de una nueva jornada de la Champions League con jugadores colombianos como protagonistas.
Juega Luis Díaz con Bayern Múnich y Luis Javier Suárez con Sporting Lisboa. Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY martes 4 de noviembre de 2025, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda.
|Equipos
|Hora/Canal
|Alemania vs. Colombia
|9:45 a.m. - FIFA Mundial Sub-17 - Gol Caracol HD2, Ditu y www.golcaracol.com
|Nürnberg Femenino vs. Bayern Múnich Femenino
|12:00 p.m. - Bundesliga Femenina - OneFootball PPV
|Napoli vs. Eintracht Frankfurt
|12:45 p.m. - Champions League - Disney+ Premium,ESPN 2
|Slavia Praha vs. Arsenal
|12:45 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|FC Union Berlin Femenino vs. Wolfsburg Femenino
|1:00 p.m. - Bundesliga Femenina - OneFootball PPV
|Al Sadd vs. Al Ahli
|1:00 p.m. - AFC Champions League Elite - Disney+ Premium,Football Australia YouTube
|Al-Ittihad Jeddah Club vs. Sharjah FC
|1:15 p.m. - AFC Champions League Elite - Disney+ Premium, Football Australia YouTube
|Olympiacos vs. PSV Eindhoven
|3:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 4
|Atlético Madrid vs. Saint-Gilloise
|3:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 5
|Juventus vs. Sporting CP
|3:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 3,Disney+ Estándar
|Tottenham vs. København
|3:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 7
|Liverpool vs. Real Madrid
|3:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 2
|Paris Saint-Germain vs. Bayern Múnich
|3:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|Bodø/Glimt vs. AS Mónaco
|3:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 6
|Coventry City vs. Sheffield United
|3:00 p.m. - Championship - Disney+ Premium