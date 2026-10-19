Capturan a Everth Hawkins, exgobernador de San Andrés, por presunta extorsión y secuestro

La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura del exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins Sjorgreen, quien es investigado por su presunta participación en una red de extorsiones y un caso de secuestro contra contratistas vinculados a la administración departamental. La detención se llevó a cabo en Barranquilla por parte de unidades de la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden judicial vigente.



Fiscalía señala presunta red de extorsiones contra contratistas

De acuerdo con la información revelada por el ente acusador, la investigación apunta a que el exmandatario habría recurrido a integrantes de una estructura delincuencial conocida como ‘Las Salsas Mexicanas’ para intimidar a varias personas y exigirles millonarias sumas de dinero. Según los hallazgos recopilados por los investigadores, el objetivo era obtener pagos a cambio de permitir que las víctimas continuaran con sus actividades comerciales y evitar posibles ataques contra ellas o sus familiares.

El caso ha generado gran impacto en el archipiélago debido a que los afectados serían contratistas de la propia Gobernación de San Andrés. Hasta el momento, la Fiscalía ha logrado documentar dos víctimas dentro del proceso judicial. De acuerdo con las evidencias recolectadas, a estas personas presuntamente les habrían exigido en conjunto cerca de 3.000 millones de pesos mediante amenazas y mecanismos de presión atribuibles a la organización criminal señalada en la investigación.

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Uno de los episodios más graves identificados por las autoridades involucra la retención de una familiar de una de las víctimas. La Fiscalía indicó que esta situación habría sido utilizada como una forma de presión para obligar el desembolso del dinero exigido. Ese hecho es precisamente uno de los elementos que sustentan la investigación por el delito de secuestro extorsivo, una de las conductas por las que deberá responder el exgobernador ante la justicia.



Las pesquisas adelantadas por los organismos judiciales permitieron reunir elementos materiales probatorios y evidencia física que, según la Fiscalía, vincularían a Everth Julio Hawkins Sjorgreen con las actuaciones investigadas. Por esa razón fue solicitada y emitida la orden de captura que se hizo efectiva en las últimas horas.



Los delitos por los que Everth Hawkins será presentado ante un juez

Ahora, el exgobernador deberá enfrentar el proceso judicial correspondiente. El ente acusador informó que una fiscal del Gaula adscrita a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales será la encargada de presentarlo ante un juez de control de garantías. Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía formulará imputación por los delitos de extorsión agravada y secuestro extorsivo, considerados entre las conductas más graves dentro del Código Penal colombiano.



La captura marca un nuevo capítulo en las investigaciones relacionadas con presuntos hechos de criminalidad y corrupción que han sido objeto de atención en San Andrés durante los últimos meses. Aunque el proceso se encuentra en una etapa inicial y será la justicia la encargada de determinar responsabilidades, la decisión de las autoridades refleja el avance de una investigación que busca esclarecer cómo se habrían desarrollado las presuntas exigencias económicas denunciadas por las víctimas.

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Por ahora, la Fiscalía sostiene que existen suficientes elementos para llevar el caso ante los jueces y continuar con el proceso penal. En las próximas diligencias judiciales se conocerán más detalles sobre la evidencia recopilada y los argumentos con los que el ente investigador buscará sustentar las acusaciones contra el exmandatario. Mientras tanto, la captura de Everth Julio Hawkins Sjorgreen se convierte en uno de los hechos judiciales más relevantes del año para el archipiélago, debido a la gravedad de las conductas investigadas y a la condición pública de quien ocupó uno de los cargos más importantes de la región.

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