Ministerio de Salud revisará contratos del hospital de San Andrés tras denuncias de De La Espriella

El Gobierno Nacional endureció su posición frente a la crisis que atraviesa el Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Luego de las denuncias públicas realizadas por el presidente Abelardo De La Espriella sobre presuntas irregularidades en la contratación y el manejo de recursos, el Ministerio de Salud confirmó una revisión exhaustiva de los contratos y de las finanzas de la institución, que actualmente se encuentra intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud.

La ministra de Salud, Ana María Vesga, aseguró que la situación encontrada en el centro asistencial es incluso más delicada de lo que inicialmente se creía. Según explicó, durante una visita realizada el pasado 25 de septiembre ya se habían identificado inconsistencias financieras, pero las verificaciones posteriores revelaron problemas más profundos relacionados con la prestación de servicios, la administración de recursos y el funcionamiento general del hospital.



“Las cuentas del hospital departamental no cuadraban. Hoy sabemos que la situación era todavía más grave”, afirmó la funcionaria al referirse a los hallazgos conocidos tras la intervención. Además, señaló que se han recibido reportes sobre equipos médicos almacenados y deteriorándose, posibles nóminas paralelas y contratos que requieren una revisión detallada.



Gobierno revisará contratación y recursos del hospital

El pronunciamiento del Ministerio se produjo un día después de que el presidente De La Espriella calificara como “indignante” la situación del hospital y denunciara presuntas anomalías relacionadas con la contratación de servicios, el manejo de equipos biomédicos y el uso de recursos públicos. Entre las alertas mencionadas por el mandatario figuran equipos médicos guardados sin utilización, posibles irregularidades en contratos de aseo y radiología, además de gastos que deberán ser revisados por las autoridades. Frente a ese panorama, la ministra Vesga fue enfática en advertir que la revisión será completa.

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“Cada contrato, cada factura, cada peso” será objeto de investigación, señaló la funcionaria, al insistir en que los recursos destinados a la salud deben utilizarse para atender pacientes, garantizar medicamentos, sostener los servicios médicos y cumplir con los pagos del talento humano. Como parte de las medidas anunciadas, el Gobierno conformará un equipo especializado para revisar la contratación del hospital y otro grupo técnico que acompañará el proceso de recuperación de la institución y el fortalecimiento de su capacidad asistencial.



El Hospital Departamental de San Andrés será sometido a una revisión exhaustiva de su contratación y manejo de recursos. La ministra de salud, @AnaVesga_G fue contundente: “Cada contrato, cada factura, cada peso. Los recursos de la salud son para atender pacientes, no para… pic.twitter.com/FkwtgHVigJ — MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) October 19, 2026

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La decisión del Ministerio se da en medio de la intervención forzosa ordenada recientemente por la Superintendencia Nacional de Salud. Tras visitas de inspección realizadas entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre, la entidad encontró graves fallas asistenciales, administrativas y financieras que comprometían la atención de más de 60.000 usuarios del archipiélago. Entre los hallazgos más preocupantes figuró que 13 de los 59 servicios habilitados no estaban siendo prestados. También se detectaron dificultades para garantizar especialidades como cardiología pediátrica, oncología, neumología y reumatología, así como largas listas de espera para cirugías. En algunos casos, pacientes llevaban más de un año esperando procedimientos quirúrgicos.

La Superintendencia también reportó más de 3.600 estudios de radiología pendientes de lectura, problemas en infraestructura, fallas en protocolos de bioseguridad, escasez de medicamentos e inconsistencias en la información financiera del hospital. Además, se identificó un rezago millonario en la facturación y dificultades para establecer con certeza la situación económica de la entidad.

La ministra de Salud, @AnaVesga_G, advirtió que los hallazgos en el Hospital Departamental de San Andrés, evidencian problemas financieros, servicios que no operaban adecuadamente y posibles irregularidades en la contratación. ”La intervención no puede quedarse en cambiar una… pic.twitter.com/sopDHrNL86 — MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) October 19, 2026

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“La intervención debe devolverle el hospital a la gente”

Para el Ministerio de Salud, el proceso no puede quedarse únicamente en un relevo administrativo. La ministra Ana María Vesga sostuvo que el objetivo principal es garantizar que los habitantes del archipiélago reciban una atención digna y oportuna.

“La intervención no puede quedarse en cambiar una administración por otra. Tiene que devolverle el hospital a la gente”, expresó. Dentro de los compromisos anunciados por el Gobierno se encuentra la llegada de una nueva ambulancia para San Andrés el próximo 30 de noviembre y el fortalecimiento del equipamiento biomédico de la institución para mejorar la prestación de los servicios. Mientras avanzan las investigaciones, el Ministerio reiteró que cualquier persona que haya administrado de manera indebida los recursos de la salud tendrá que responder ante las autoridades competentes. La advertencia coincide con la postura expresada por el presidente De La Espriella, quien aseguró que no habrá impunidad y que los recursos públicos destinados al hospital serán vigilados de manera estricta.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL