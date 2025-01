Amigo fiel: video muestra a gigantesco toro guiando a un borracho hasta su casa

Para muchos, el mejor amigo del hombre es el perro, pero para este brasileño, después de una fuerte noche de bebidas, lo será este toro , quien lo arrastró hasta su vivienda para que llegara sano y salvo.

La particular escena muestra a un hombre de camiseta roja, lentes y un sombrero, que recibe algunos golpes en la espalda de un toro bicolor, quien parece guiarlo por la vía. Al parecer el sujeto, quien estaría pasado de tragos, no pudo terminar la fiesta de la víspera de año nuevo en las calles, pues el bovino lo arrastró para que no perdiera el rumbo.

"Algo bueno es que lo está llevando de nuevo a casa, se ve genial", comentó la persona que grabó el video. El metraje, que fue posteado por la cuenta de X @AMAZlNGNATURE, obtuvo en solo un par de días cerca de 8 millones de reproducciones y miles de comentarios.

Entre ellos, algunos le decían que esta es la prueba de que "los toros tienen más habilidades para la vida que algunas personas", "no era su primer rodeo", que "ya había sido el pastor designado anteriormente" y que llevaba a "su dueño a casa para empezar a vender".

En general, los toros son animales dóciles, sin embargo, algunas razas pueden mostrar comportamientos agresivos.

A Bull in Brazil taking his drunk owner Home pic.twitter.com/pkMhrU9lf8 — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) December 31, 2024

Vaca besó a una mujer

Esta no es la primera vez que una res demuestra su "cariño" por un ser humano, pues hace unos meses una vaca de Virginia, Estados Unidos, se volvió viral en redes sociales después de irrumpir en el auto de una visitante a su granja, a la cual decidió llenarla de besos.

En el video se ve que Kalin Ross, la protagonista de esta historia, está mirando directamente al bovino desde el interior de su auto. El animal parece estar consumiendo algún alimento y decide ir al carro para pedir más.

Al mostrarle algunas semillas, la vaca sintió la confianza de meter toda su cabeza dentro del vehículo, llevándose no solo el alimento sino también el espacio personal de la pasajera, quien recibió algunos lametazos por parte del animal.

"¡Mejor que cualquier antidepresivo!", "ese tipo de vacas son muy dulces y amables" y "Vaca: Los humanos saben a pollo", algunos de los comentarios que desató la publicación,

