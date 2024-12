Vaca atropella a un motociclista y el video se hace viral: "¿Cómo es posible este suceso?"

Cada día aparecen más y nuevas historias insólitas en las redes sociales y esta no es la excepción, pues se ha viralizado el video de una vaca embistiendo a un motociclista que iba transitando sobre una vía, al parecer de Latinoamérica.

En las imágenes compartidas por la cuenta de X @PacoZeaCom, se ve cómo un transeúnte nota que se está acercando el imponente animal. Con un poco de temor, se hace a un lado del andén para dejarlo pasar y así evitar ser atropellado.

La vaca salió de una cuadra y, como si nada, tomó impulso cuando vio que se acercaba un motociclista y, con toda la cabeza y parte del cuerpo lo tumbó del automotor.

En el video, grabado por un conductor que presenció todo el hecho, se escucha el golpe que sufrió la moto y cómo el motociclista intenta levantar nuevamente su vehículo. Además, se ve que, al parecer, el animal se estrelló contra un árbol.

Vaca 'rápida y furiosa' atropella a un motociclista y todo queda en vídeohttps://t.co/CgJfgin1GG pic.twitter.com/NnDGkYumly — PacoZeaCom (@PacoZeaCom) December 14, 2024

Se desconoce si la vaca se encuentra bien de salud o sufrió alguna herida tras haber impactado contra la moto. De igual modo, no se sabe cuáles fueron los golpes que recibió el motociclista.

De acuerdo con el portal Pacozea.com, se desconoce si el hecho ocurrió en Monterrey (México) o en Brasil. Además, al parecer el video no es reciente, pero sí ha vuelto a tomar relevancia en las diferentes plataformas digitales.

Internautas han reaccionado al video viral

“Jefe, no me lo va a creer. No fui al trabajo porque me atropelló una vaca” y “La vaca claramente es fan de ‘Rápidos y furiosos’. Vin Diesel, ¿eres tú disfrazado?”, son algunos de los comentarios que han dejado los internautas en el video que ha sido reproducido más de 700 veces.

