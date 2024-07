Descubre que su novio le es infiel porque atendió a la amante en su salón de belleza

Agustina Martorell es una joven argentina y narró recientemente una experiencia personal que sorprendió a muchos. Según su relato, descubrió a su novio siéndole infiel gracias a una conversación que mantuvo con una clienta en su salón de belleza. Esto mientras le hacía un manicure.

Todo comenzó cuando el novio de Agustina le dijo que debía hacer un viaje de negocios a Mendoza, Argentina, algo que no le parecía extraño dado que estos eventos eran parte de su rutina laboral.

Sin embargo, una semana antes de su viaje y durante una sesión de manicura con una clienta, la situación tomó un giro inesperado.

La clienta de manera casual mencionó en medio de la charla que había sido invitada a un viaje de trabajo a Mendoza por un hombre que, para sorpresa de Agustina, trabajaba en la misma empresa que su pareja y se llamaba igual que él.

“Mi pareja me dijo que tenía que irse a Mendoza por un viaje de negocios”, le explicó Agustina a la mujer.

“Cuando la clienta me contó que ella también iba a ir con alguien a Mendoza y mencionó que su acompañante se llamaba Pepito me quedé helada. Le pregunté más sobre su Pepito y me dijo que él trabajaba en la misma empresa que ella”, expresó.

Enfrentó a su novio por serle infiel y él lo aceptó todo

“En ese momento me di cuenta de que mi novio no solo estaba en una doble vida, sino que estaba saliendo con esta mujer. Fue un choque total, especialmente porque la clienta parecía completamente sorprendida al darse cuenta de que estábamos hablando del mismo hombre”, comentó la mujer.

Agustina continuó detallando cómo enfrentó la situación: “Trabajaba en mi casa ese día y la tarde se convirtió en un torbellino de emociones mientras intentaba procesar lo que acababa de descubrir. Finalmente, cuando confronté a mi novio, él intentó evitar el tema, pero después tuvo que admitir que había estado viendo a esta mujer”, concluyó.

