Fito Páez lanza pullas a mujeres que gustan del reguetón: "Estás bailando algo donde te tratan mal"

El músico argentino Fito Páez se prepara para una serie de conciertos que lo llevarán este año por varias ciudades de España, además de Lima, en Perú, y a Bogotá, en Colombia, como uno de los artistas principales del Festival Cordillera. El cantante está estrenando un nuevo álbum, el cual se llama ‘Novela’.

Luego de superar algunas dificultades en su salud, Páez está listo para volver a los escenarios y ha dado algunas entrevistas a medios sobre lo que viene en su carrera musical. Incluso, se refirió a la política actual en diálogo con La Vanguardia, de España.

“El mundo se ha brutalizado, se ha derechizado, se ha puesto absolutamente individualista, se han caído todos los imperios de la izquierda socialista, las ideas de Marx no funcionaron en la realidad, ni las de Gramsci en lo político. Es en ese contexto que pasa lo que pasa en Argentina, y Javier Mileientraría dentro de la lógica de la época, podría ser él o podría ser otro, no importa el nombre. Tiene que cumplir una función específica, que es lo que está haciendo dentro de este nuevo escenario, de este patético escenario”, puntualizó.



Las críticas de Fito al reguetón

El artista también se refirió a sus gustos musicales y lanzó pullas al reguetón e incluso a quienes lo escuchan. Sobre este género dijo que no forma parte de su cultura debido a que no hay melodía ni le interesa. “Es mi idiosincrasia que se aburre con algunas expresiones. Después me desarrollo un poco más sobre todo esto en un ensayo que va a salir a fin de año titulado “La música en tiempos de demencia masiva””, dijo.

Fito Páez arrasa con su bioserie en Netflix. LUIS ROBAYO/AFP

Reconoció, eso sí, que el mundo cambió, pero señaló que el foco se puede poner en el fenómeno cultural que se está viviendo en este momento. “Es una pauperización general, estamos en una era de homogeneización y dominio imperial del teléfono. Me da la sensación de que está todo liado, los medios, la vida política, la revolución tecnológica... Hay muchas cosas con las que los chicos de hoy tienen que lidiar y nadie está preparado para eso porque es exactamente un huracán”, analizó el argentino.

Fito Páez hizo eco en sobre el feminismo, tema del cual manifestó que “parece a veces impoluto, no se puede hacer nada, estás cometiendo una herejía si te metes a debatir algo”. En el diálogo con La Vanguardia, el argentino mencionó que se siente feminista desde que nació y por eso se siente con la autoridad de debatir ciertas cosas. “Cuando alguien inyecta misoginia y te trata como el culo en un género musical me parece que hay que invitar a la reflexión”, señaló Fito sobre el reguetón.

De hecho, criticó que “hay mujeres que defienden una cosa y después van y bailan otra, y les digo ¿estás bailando algo donde te tratan mal? Explícamelo por lo menos, necesito que me expliquen. Pero no salió nadie a explicar. Necesito un argumento porque yo no tengo nada que ver con la cultura misógina, no me representa ni empatizo con ella, ni me alcanza con “formo parte de la tribu del trap”, explícame qué es, contame”.



Fito, en el Festival Cordillera



Sobre su nuevo álbum, ‘Novela’, el rosarino de 62 años añadió que está estudiando con su equipo una escena en formato tipo teatro para su gira por España. En Colombia, Fito se presentará en el Festival Cordillera y es uno de los artistas más esperados.

Entre otros artistas que estarán en este evento en Bogotá se encuentran Carlos Vives, Miguel Bosé y Serú Girán. También se presentarán Zoé, Illya Kuryaki and the Valderramas, Paulo Londra, Los Auténticos Decadentes, UB40 (con Ali Campbell), Orishas, Panteón Rococó, Belanova, Gipsy Kings (by André Reyes), Silvana Estrada y Los Bunkers. La lista la completan Catupecu Machu, Duncan Dhu, Gondwana, Crudo Means Raw, La Beriso y Ximena Sariñana. El Festival será en septiembre.

