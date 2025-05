Listo el cartel oficial del Festival Cordillera 2025: artistas confirmados y todo lo que debe saber

El Festival Cordillera 2025ya encendió la emoción de miles de fanáticos con el anuncio de su cartel oficial. Este evento, que se ha consolidado como uno de los más importantes de la música en Colombia y América Latina, regresa al Parque Simón Bolívar de Bogotá con una programación cargada de talento nacional e internacional. En esta edición, los organizadores han revelado los nombres de los artistas que se presentarán, y las redes sociales ya arden con las reacciones.

En su cuarta edición,Festival Cordillera se ha consolidado como un espacio dedicado a los sonidos de América Latina. Con el lema ‘El futuro es latino’, el evento busca resaltar la diversidad y riqueza musical del continente. Este año, el festival se llevará a cabo los días 13 y 14 de septiembre en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

La organización ha confirmado la participación de destacados artistas como Fito Páez, quien se presentará el domingo 14 de septiembre, y Rubén Blades, reconocido salsero panameño. Además, las bandas argentinas La Mosca, La Berisco y Los Caligaris también formarán parte del cartel.

Con el lanzamiento del video oficial, se confirmó el resto del cartel de artistas que participarán en esta edición del Festival Cordillera. Entre los nombres destacados están Carlos Vives, Miguel Bosé y Serú Girán. También se presentarán Zoé, Illya Kuryaki and the Valderramas, Paulo Londra, Los Auténticos Decadentes, UB40 (con Ali Campbell), Orishas, Panteón Rococó, Belanova, Gipsy Kings (by André Reyes), Silvana Estrada y Los Bunkers. La programación la completan Catupecu Machu, Duncan Dhu, Gondwana, Crudo Means Raw, La Beriso y Ximena Sariñana.

Detalles sobre la boletería

La preventa de entradas, denominada ‘Sudamerican Rockers’, ya está disponible en la plataforma oficial Ticketmaster y para los clientes de los Bancos Aval en ‘Experiencias Aval’. Los precios varían según la etapa de compra y la ubicación dentro del evento.



Precios

Combo general (sábado y domingo)



Etapa 1: $759.000 COP

Etapa 2: $809.000 COP

Etapa 3: $869.000 COP

Etapa 4: $889.000 COP

Combo VIP (sábado y domingo)



Etapa 1: $1.619.000 COP

Etapa 2: $1.739.000 COP

Etapa 3: $1.859.000 COP

Etapa 4: $2.009.000 COP

¿Qué esperar del Festival Cordillera 2025?

El Festival Cordillera se ha caracterizado por ofrecer una experiencia musical centrada en los sonidos latinoamericanos, abarcando géneros como el rock, la salsa, la cumbia y el pop. Además de los conciertos, el evento suele incluir actividades culturales y gastronómicas que celebran la diversidad del continente.

La edición de 2025 promete mantener esta tradición, brindando a los asistentes la oportunidad de disfrutar de presentaciones en vivo de artistas consagrados y emergentes. El Parque Simón Bolívar, con su amplia capacidad y ubicación céntrica, ofrece el escenario ideal para este encuentro musical.

“Aquí es el inicio y el final de la cordillera. La cordillera es el camino que une las montañas”, anuncia el video oficial publicado en las redes sociales del Festival Cordillera.

Cómo adquirir entradas y más información

La preventa exclusiva para clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) y la billetera digital ‘dale!’ será válida desde el martes 20 de mayo a las 10:00 a. m. hasta el jueves 22 a las 9:59 a. m., o hasta agotar existencias. Ese mismo día se abrirá como tal la venta para público general.

Para obtener información adicional sobre el Festival Cordillera 2025, los interesados pueden visitar el sitio web oficial del evento. Allí encontrarán detalles sobre la programación, los artistas confirmados y las distintas etapas de venta de boletas.

Se recomienda adquirir las entradas con anticipación, ya que en ediciones anteriores el festival ha registrado una alta demanda. Además, seguir las redes sociales oficiales del evento puede ser útil para estar al tanto de nuevas confirmaciones y anuncios relevantes.

