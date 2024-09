Audio de un difunto desató risas durante su funeral: “Déjenme salir de esta caja"

Un funeral bastante particular en Irlanda ha captado la atención de los internautas en redes sociales, luego de que un difunto sorprendiera a los asistentes con un audio, dejando su último adiós en lo más alto. El hombre transformó el triste momento en uno lleno de risas.

Él se encargó de grabar su último audio en vida, para su funeral

Cuando el ataúd estaba descendiendo hacia la tumba, un audio previamente grabado por el fallecido comenzó a sonar, generando todo tipo de reacciones entre los presentes.

“¿Hola? ¿Hola? ¡Déjenme salir de esta caja! ¿Dónde estoy? Huele a feo acá abajo”, se escucha en la grabación, dejando atónitos a los asistentes del funeral.

El desconcierto inicial se transformó rápidamente en carcajadas entre los dolientes, quienes no pudieron evitar reír ante la ocurrencia del hombre que, incluso en su despedida, mantuvo su característico sentido del humor.

"Solo venía a decirles, hasta siempre", concluyó el hombre en su último audio en vida.

La singular despedida ha sido ampliamente comentada en redes sociales, donde algunos usuarios expresaron que sería algo digno de una comedia: "Eso sería muy Adam Sandler".

Otros confesaron que no podrían contener el llanto en una situación así: "Yo lloraría el doble", "Se me rompe el corazón", "Me dolió".

Sin duda, el difunto logró lo que pocos se atreven: convertir un momento de tristeza en uno inolvidable y lleno de risas.

