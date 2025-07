Habla fanática de Coldplay que grabó presunta infidelidad: "Espero que sus parejas puedan sanar"

Lo que parecía ser un concierto más de Coldplay terminó convirtiéndose en un escándalo debido a la presunta infidelidad de Andy Byron, el CEO de la empresa de tecnología Astronomer, quien fue captado junto a una mujer en la tradicional 'Kiss Cam', por lo que ha sido mencionado en redes sociales en las últimas horas. La compañía aclaró que, contrario a primeras versiones que circularon, la mujer que acompaña a Byron no es su vicepresidenta de Recursos Humanos, Alyssa Stoddard, pues ella ese día no estaba en el concierto.

El suceso comenzó cuando la 'Kiss Cam' capta a la pareja, que en un principio no se percata de estar siendo enfocada. Posteriormente a la identificación de sus rostros en las pantallas, ambos proceden a soltarse y alejarse el uno del otro, mientras la mujer da media vuelta para intentar cubrirse, ágilmente Byron se agacha y busca cubrirse tras el cristal que tiene enfrente, haciendo que hasta el vocalista de la banda, Chris Martin, les diera unas palabras: "O tienen una aventura o simplemente son muy tímidos".

Astronomer es una empresa fundada en el 2018 que trabaja en el desarrollo de softwares que permite a los usuarios implementar y gestionar flujos de trabajo de datos complejos de manera eficiente de la mano de la inteligencia artificial, según describe su sitio web. Si bien algunas versiones señalan que la mujer en cuestión es Kristin Cabot, directora de personal de esa empresa, Astronomer señaló en su comunicado que "ningún empleado apareció en el video".



Esto dijo fanática que grabó el video

La fanática de Coldplay que compartió el video en redes del ejecutivo es Grace Springer, una joven de 28 años procedente de Nueva Jersey y que viajo hasta el Gillette Stadium de Boston con algunos amigos para vivir el concierto de la banda británica. Springer se refirió a su publicación, que ya tiene más de 60 millones de vistas en la red social TikTok, y comentó que nunca tuvo la intención de causar un escándalo, pero se mantiene firme compartiendo el video.

"No tenía idea de quién era la pareja. Simplemente pensé que capté una reacción interesante a la cámara del beso y decidí publicarla", le dijo al medio The US Sun. “Una parte de mí se siente mal por poner patas arriba la vida de estas personas, pero juega juegos estúpidos gana premios estúpidos. (…) Espero que sus parejas puedan sanar esto y tener una segunda oportunidad de ser felices, como merecen, con el futuro aún por delante” añadió.

A su vez, Grace también dijo: "Sin duda, era un tema candente, pero nadie sabía quiénes eran", lo que ha generado en los usuarios una repercusión inmediata y desencadenó una gran cantidad de comentarios, especulaciones y opiniones divididas acerca de la sobreexposición pública en la era digital, además de generar diversos debates sobre los conflictos éticos debido a que tanto Byron como Cabot ocupan cargos directivos en la compañía, como las relaciones dentro de los lugares de trabajo pueden llega a ser perjudiciales y hasta qué punto se puede publicar material sin el consentimiento de quienes aparecen.

En redes sociales algunos usuarios dejaron sus comentarios: "Fuera de todo, qué dolor que todo mundo sepa menos uno, a veces duele más la humillación que la misma separación". "Bueno, nadie sabe lo que realmente pasa en casa y hay muchos matrimonio de apariencia y por eso pasan esas cosa de infidelidad", dijo otro usuario. En los comentarios también se lee: "Es que también, qué necesidad de hacer eso en un evento masivo y público", "Cómo de cínicos. No dudo que se quedó corto con las explicaciones que debió haber inventado" y "Lo peor es que ella también sabía que era casado, y también trabajaban juntos, sin duda tu peor enemiga está en tu mismo entorno y están siempre cerca tuyo".

Por último, la publicación de Grace hizo que este tipo de situaciones se convirtieran en el epicentro de una problemática que muestra los problemas que existen en esta nueva era digital y cómo una publicación puede llegar a intervenir la vida de diversas personas.

