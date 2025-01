Insólito: creadora de contenido planea usar la sangre de su hijo para verse joven

Marcela Iglesias, que se hace llamar también la "Barbie humana", ha sorprendido a sus seguidores con una decisión: someterse a transfusiones de sangre de su hijo de 23 años, esto para combatir el envejecimiento. A sus 47 años, la mujer está convencida de que esta controvertida terapia puede rejuvenecer su cuerpo y restaurar su vitalidad.

Marcela, en medio de obsesión por la juventud eterna, se ha gastado más de 80.000 libras en procedimientos cosméticos, que incluyen bótox y cirugías plásticas. La creadora de contenido planea recibir sangre de su hijo Rodrigo, de 23 años, para "revertir los efectos del envejecimiento", así lo reveló la mujer en entrevista con The Sun.

La mujer se ha hecho ya varios procedimientos

La creadora de contenido expresó con entusiasmo que se siente convencida de que las células más jóvenes en la sangre de su hijo podrán darle un impulso vital que ayudará a rejuvenecer su piel, sus órganos y, en última instancia, su bienestar general. "Las células de un donante más joven pueden aportar muchos beneficios", comentó. Según su visión, la transfusión de sangre de un familiar cercano, como un hijo, ofrecería una mayor vitalidad a su apariencia.

La creadora de contenido dice ser una 'Barbie Humana' Instagram: @marcelaiglesiashollywood

La mujer, originaria de Argentina pero residente en Los Ángeles desde hace años, ha dicho que quiere buscar la juventud a través de la medicina regenerativa. Por eso es que a lo largo de los últimos años, ha probado varios tratamientos, incluyendo terapias con células madre, y se siente fascinada por la posibilidad de que la transfusión de sangre sea el próximo gran paso para mantenerse joven.

"Es un regalo compartido, un momento tranquilo de sanación en tu propia historia personal", explicó Marcela sobre su decisión de someterse al tratamiento.



Así funcionaría el procedimiento para la mujer

Rodrigo, quien aparentemente está encantado con la idea de ayudar a su madre, no solo ha accedido a donar su sangre para la transfusión, sino que también ha mostrado su disposición para someterse al mismo procedimiento junto con su abuela, Graciela, de 75 años. La familia está convencida de que este tipo de tratamiento podría transformar la vida de los tres, dándoles una nueva energía y vitalidad.

Según Marcela, el procedimiento funcionaría de la siguiente manera: la sangre joven aportaría glóbulos rojos frescos que transportarían oxígeno al cuerpo, y el plasma, que contiene proteínas y factores de coagulación, promovería la curación celular y reduciría la inflamación en los órganos internos.

En palabras de Marcela, la transfusión podría ayudar a mejorar la apariencia externa de la piel y así mismo la salud de los riñones, el corazón y los pulmones. "Después de la transfusión, debería sentirme más fuerte, más firme y más apoyada", afirmó Marcela.

La mujer dice que la sangre joven aportaría glóbulos rojos frescos que transportarían oxígeno al cuerpo - Instagram: @marcelaiglesiashollywood

El tratamiento, que se realizaría bajo supervisión médica, podría durar entre una y cuatro horas, dependiendo de la cantidad de sangre transfundida, y requeriría que los tipos de sangre de los participantes sean compatibles. Aunque Marcela ha explicado que está buscando un médico que realice el procedimiento en Los Ángeles, no ha revelado detalles sobre qué profesionales la acompañarán.



La mujer sigue dietas muy estrictas

Además de los tratamientos cosméticos, ha implementado una estricta rutina de vida. La dieta es fundamental en su plan de rejuvenecimiento: evita el alcohol, los refrescos azucarados y la soya, y sigue una dieta pescatariana basada en pescado y vegetales. También hace ejercicio al menos una hora diaria y asegura dormir ocho horas todas las noches.

Muchos de sus seguidores no pueden creer que tiene un hijo adulto, ya que su apariencia no parece haber cambiado en las últimas tres décadas. "La gente me pregunta constantemente cómo logro mantenerme tan joven", dijo Marcela a The Sun. "La cirugía plástica ha sido una parte de eso, pero también me preocupo mucho por lo que pongo en mi cuerpo. Todo lo que consumes se refleja en tu piel y tu energía".

"No sé si necesitaré más de una sesión, todo dependerá de cómo reaccione mi cuerpo y cómo me sienta después del primer tratamiento”, concluyó. Mientras tanto, ella sigue buscando un médico en Los Ángeles dispuesto a llevar a cabo el tratamiento en ella y su madre.

Es importante recordar que la ciencia aún no respalda sus creencias.