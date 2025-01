Esta fue la última publicación de Killadamente, influencer que murió a los 27 años

La muerte de Carol Acosta, más conocida en redes sociales como Killadamente, causa revuelo a nivel internacional en las redes sociales. Sus más de 6,5 millones de seguidores en Instagram se manifiestan en sus más recientes publicaciones con mensajes de despedida y agradecimiento.

La última publicación de Killadamente

La influencer dominicana hizo su última publicación en su Instagram el pasado 2 de enero de 2025, un día y unas horas antes de su inesperada muerte. Se trata de un video en el que reflejó por última vez el mensaje que la hizo famosa en las redes sociales.

"Yo siempre pensaba que papá Dios tenía sus favoritos porque hay gente que come y no engordan", decía Killadamente en el video que grabó frente a un espejo. Agregó que "viéndome bien, ¿tú me estás diciendo a mí que, yo no tengo extensiones, no me he hecho ninguna cirugía estética y yo me veo así?".

La joven de 27 años que siempre creó contenido sobre la aceptación del cuerpo y el amor propio, concluyó en su video que, después de años pensando que los "favoritos de Dios" eran aquellos con cuerpos delgados, se dio cuenta de que "yo estoy en esa lista de favoritos y a mi nadie me va a convencer de lo contrario".

En ese último video, curiosamente, Carol Acosta dejó inmortalizado el mensaje que siempre quiso difundir a su comunidad, aceptando y amando su cuerpo tal y como es. Luciendo, además, uno de sus nuevos vestidos y de sus favoritos para las recientes celebraciones de fin de año.

Su publicación, que en ese momento se llenó de comentarios que aplaudían sus palabras y destacaban su belleza, ahora recibe interacciones de miles de internautas que despiden a Killadamente. "Dios llene de fuerzas a toda tu familia y estés descansando en Paz. Tu legado de risas vivirá por siempre", "Killadamente un abrazo enorme al cielo", "La amaba tanto, me ayudó tanto con mi autoestima, fuiste una de las mejores youtubers".

¿De qué murió Killadamente?

La familia de Killadamente manifestó en redes sociales que todavía se desconoce la causa de muerte de la influenciadora de 27 años, pues están a la espera de los resultados de la autopsia.

Su prima Sharny reveló que lo último que supo sobre Killadamente es que, al parecer, se ahogó mientras comía. "Lo único que sé es que estaba cenando normal, empezó a ahogar y se quedó sin aire. Le dio un ataque… la llevaron al hospital, pero no pudieron salvarla".