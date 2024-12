Por jugar pulso, el influencer Sonrixs podría perder la movilidad de su mano derecha

El creador de contenido mexicano Jorge Iván Hernández, conocido en redes sociales como Sonrixs, anunció desde su cuenta de Instagram que va a ser sometido a una cirugía y que podría perder la movilidad de su mano izquierda.

“Me van a operar y es que pasó todo tan rápido que aún no lo logro procesar. Quería comentarles (a sus seguidores) porque estar aquí es mi día a día, grabar y leerlos”, manifestó Sonrixs en un video.

En una segunda grabación, Jorge Iván dijo que “podría perder la movilidad de mi mano. Mi hueso se partió en tres pedazos y provocó que pasara por una cirugía de cinco horas. Me pusieron once tornillos y una placa de hombro a codo, que me va a acompañar el resto de mi vida”.

Además, explicó que “los doctores me dijeron que fue una cirugía compleja debido a que cuando mi hueso se rompió aplastó el nervio radial, que es el encargado de hacer movimientos muy importantes en mi mano y que tuve la gran suerte de que no se seccionó, es decir, que no se rompió”.

Sonrixs sostuvo que “la mano aún no la puedo mover y la movilidad podría regresar o no. No lo sabemos, es cuestión de tiempo”.

¿Qué le pasó a Sonrixs?

El creador de contenido Sonrixs reveló que se fracturó debido a “un juego que alguna vez todos hemos jugado y que yo creía que era inofensivo”. El juego al que se refiere Jorge Iván es el conocido como fuercitas o vencidas, en México; mientras que en Colombia se conoce como pulso o pulsadas.

“Los doctores me dijeron que los accidentes así son comunes. Me gustaría que todos supieran los riesgos porque yo no lo sabía y me podría cambiar la vida para siempre”.

