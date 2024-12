Creadora de contenido llora por haberse acostado con 100 hombres en un día: "Me siento culpable"

La modelo británica Lily Phillips aceptó un reto que parece casi imposible: mantener relaciones sexuales con 100 hombres en un plazo de 24 horas. La creadora de contenido para adultos anunció en sus redes sociales que esto fue con el fin de promocionar su página de Only Fans, una plataforma que permite vender y comprar diferentes tipos de contenido. Sin embargo, ahora tiene la meta de alcanzar un récord mundial y tener intimidad con 1.000 hombres.

Una vez cumplido el reto, la influencer decidió participar en un documental de Joshua Pieters para así, contar su experiencia. El resultado de esta cinta fue impresionante para los espectadores, pues resultó confesando todos los aspectos emocionales que tuvo que pasar al momento de grabar este tipo de contenido para su página.

La creadora de contenido estuvo con 100 hombres en un día - Josh Pieters

Así vivió la modelo británica el reto

Según lo narrado por Phillips en el documental de YouTube, ella había establecido un guión para darle la bienvenida a cada hombre que pasaba a la habitación del hotel ubicada en un Airbnb de Londrés, de donde es natal la modelo. Frases como "siéntete como en casa", "quítate los pantalones" o "vamos a pasar un rato divertido", eran las que ella expresaba a cada uno para darles a entender que tenían el consentimiento de ella para tener relaciones.

"A veces simplemente te disocias, no es como el sexo normal en absoluto. En mi cabeza puedo pensar en cinco, seis, diez chicos que recuerdo. Y eso es todo. Es extraño, ¿no? Si no tuviera los videos, no me habría dado cuenta de que lo había hecho con cien", fue lo expresado por la modelo en el documental mencionado.

Estos actos ocurrían frente a un reportero que grabó a cada uno de los hombres entrar y salir de la habitación, misma que, según declaraciones de la modelo, apestaba, porque en más de una ocasión el asistente de cámara sintió arcadas. La pieza del Airbnb estaba llena de pañuelos, condones y rosas como "símbolo de pasión".

La creadora de contenido se sintió culpable

Puesto que 5 minutos eran la regla principal para estar con Phillip, ella se sintió culpable por no haberles "dado un buen rato. Supongo que cuando le prometes algo a la gente que te apoya, es difícil decepcionarlos", contó entre lágrimas.

Advirtió a otras creadoras de contenido que no lo intenten



Una vez completó el reto y le contó lo sucedido al reportero que hizo posible el documental, además de decir que se sintió "robótica" y "disociada" durante los actos sexuales, también dio la recomendación a otras creadoras de contenido a no seguir sus pasos ya que este tipo de grabaciones "no son para chicas débiles. Fue difícil. No sé si lo recomendaría. Es una sensación diferente. Es como entrar y salir una vez, se siente intenso", reflexionó frente a la cámara casi a punto de llorar por su dura experiencia.

"Sorprendentemente, abajo no me duele", agregó en el mencionado largometraje. Lily no es ajena a polémicas, puesto que en otras ocasiones también ha sido viral por otros retos en los que quiere darse a conocer como creadora de contenido para adultos. Por eso mismo surgió su idea de "romper barreras", según lo expresado por la modelo.

Para dar vida a este proyecto en Londres, asistentes de la modelo citaron a 200 hombres por si alguno no se presentaba, de estos solo 100 tuvieron relaciones con ella en un tiempo estimado de 5 minutos que finalmente se redujo a 2 por el apretado cronograma de 24 horas; puesto que algunos hombres seguían en el acto a pesar de que su tiempo estimado ya había sido superado. La modelo pensó que "tal vez en el futuro recordaría este día con tristeza, pero no tan inmediatamente después", pues el choque con la realidad fue justo después de dar por finalizado el primer proyecto de los muchos que quiere poner en marcha.

Ahora quiere hacer el reto con 1.000 hombres

Luego de expresar sus sentimientos frente a la cámara del documental, Lily Philips está decidida en seguir haciendo este tipo de proyectos dedicados a las personas que siguen sus contenidos. Por lo que en una siguiente ocasión, va a tener encuentros sexuales consensuados con 1.000 hombres.

Así lo anunció la creadora de contenido en sus redes sociales, en las que dejó en claro que estaba abierta la convocatoria para su nuevo reto: "1.000 hombres en 24 horas. Convocatoria de casting para talentos masculinos. Solo mayores de 18 años. Ubicación por confirmar", fue lo que plasmó en una publicación.

"Lo soñé con mi asistente. No puedo esperar, es muy emocionante. Será un récord mundial. ¡Un verdadero desafío!", señaló al Daily Mail. El récord del que Lily habla fue parcialmente cumplido en 2004 por Lisa Sparks, quien mantuvo relaciones con 919 hombres en un lapso de 24 horas, en Varsovia, Polonia.