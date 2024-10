Jóvenes armaron fiesta silenciosa en bus de Transmilenio: “El cover es el pasaje”

Un grupo de jóvenes se tomó un bus de Transmilenio, en la ciudad de Bogotá, para montarse tremenda fiesta, pero no una común, sino una silenciosa, pues los rumberos llevaban consigo audífonos.

Al parecer, el bus de servicio público donde se realizó la fiesta iba por la troncal de la calle 80, pues el Transmilenio estaba a punto de parar en la estación Escuela Militar.

El video fue subido por la cuenta de TikTok Madxian y, en menos de dos días, ha sido reproducido más de 300 mil veces.

¿Cómo se hizo esta fiesta silenciosa en Transmilenio?

Madxian y Platea eventos se unieron para realizar la curiosa fiesta, pues mientras el primero proporcionaba la música, el segundo le dio a los usuarios de Transmilenio los elementos necesarios para que la disfrutaran.

En el video viral se aprecia a jóvenes pagar el pasaje para ingresar a una estación del sistema de transporte y subirse a un biarticulado. Los fiesteros se ubicaron en la zona del acordeón del Transmilenio, espacio que les permitió saltar y bailar.

Con audífonos que brillaban, luces, gafas de realidad virtual y la mejor actitud, disfrutaron del momento. Aunque algunos usuarios no les prestaron atención a los rumberos, otros se animaron y se les unieron, lo que les sacó sonrisas durante el trayecto.

Además, la publicación, que tan solo dura 25 segundos, va acompañada de la descripción: “Transmirave 2.0 Cover: el pasaje”, es decir, 2.950 pesos.

Al parecer, la fiesta se vio interrumpida por un oficial de la Policía Metropolitana de Bogotá, pues los rumberos fueron bajados del bus.

Usuarios de las redes sociales hicieron comentarios sobre la fiesta silenciosa en Transmilenio: “Okay… ¡Necesidad desbloqueada! ¿Siguiente Transmirave?”, “¿Los géneros musicales van por ruta? Pregunta sería”, “¿Cuál es ese? A mí solo me toca en los que se pelean a puños”, “¿Por qué a mí no me pasaban cosas así cuando vivía en Colombia?😭”, “A mí solo me toca rap conciencia”, “¿Por qué cuando yo me subo solo veo los de dulces y no a este grupito rave?” y “Si lo anuncian con tiempo, llenan toda la estación”.

