Listado completo de los mejores restaurante del mundo: uno es colombiano y está en Cartagena

The World's 50 Best Restaurants reveló el más reciente listado de los restaurantes más destacados en el mundo gastronómico a nivel internacional. En el evento de revelación, realizado por primera vez en Turín, Italia, y dio grandes sorpresas sobe los países y ciudades en los que se encuentran los mejores locales de comida.

No fue al azar que la sede del evento fuera Italia, considerando que el país europeo es uno de los que mayor cantidad de restaurantes posicionó en el listado, con seis al igual que Tailandia. Les siguen países como Japón y Francia con cinco, España y Perú con cuatro. Otros países aparecen en el listado con dos o un restaurante, como es el caso de Colombia con un restaurante de Cartagena.

¿Cuál es el mejor restaurante del mundo?

Latinoamérica tiene una gran representación en este listado, considerando que el primer restaurante está ubicado en Lima, Perú. Se trata de un establecimiento de cocina nikkei, una fusión entre la gastronomía japonesa y peruana que nació con la llegada de la comunidad japonesa inmigrante al vecino país, llamado Mirado.

En Italia, Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura, chef y dueño del restaurante, manifestó: "Muchas gracias. Chicos en Maido, sé que están viendo, esto es para ustedes. Estos van a ser 16 años de Maido. Estuvimos juntos desde el principio con este sueño. No solo con el sueño de ganar este premio, sino de hacer feliz a la gente".

A manera general, Latinoamérica posicionó un gran porcentaje de restaurantes en el listado con una presencia sólida de Perú, con 4 establecimientos. También figuraron México (2), Argentina, Chile, Brasil y Colombia con uno cada uno. En Europa Italia se llevó la corona con 6 restaurantes, seguido por España (4). El continente asiático también apareció con establecimientos de Tailandia, Japón, Singapur, Corea del Sur y China. Finalmente, Estados Unidos se posicionó solo con un restaurante.

Restaurante colombiano que aparece en listado de los mejores del mundo

Celele, ubicado en Cartagena, es un restaurante colombiano que entró en el top 50 de los mejores del mundo, ubicado en el lugar número 48. La cocina, liderada por el chef Jaime Rodríguez, se enfoca en la gastronomía del Caribe colombiana con un enfoque investigativo, sostenible y creativo.

A través de su cocina, Celele trabaja con comunidades locales combinando la alta cocina con productos poco conocidos como raíces, frutas y hierbas nativas y algunas técnicas ancestrales. Este no es el primer reconocimiento internacional que recibe el establecimiento; en 2021 ganó el premio Miele One To Watch, del Latin America's 50 Best Restaurants.

Listado completo de los mejores restaurantes del mundo:

Maido – Lima, Perú Asador Etxebarri – Atxondo, España Quintonil – Ciudad de México, México DiverXO – Madrid, España Alchemist – Copenhague, Dinamarca Gaggan – Bangkok, Tailandia Sézanne – Tokio, Japón Table by Bruno Verjus – París, Francia Kjolle – Lima, Perú Don Julio – Buenos Aires, Argentina Wing – Hong Kong Atomix – Nueva York, EE. UU. Potong – Bangkok, Tailandia Plénitude – París, Francia Ikoyi – Londres, Reino Unido Lido 84 – Gardone Riviera, Italia Sorn – Bangkok, Tailandia Reale – Castel di Sangro, Italia The Chairman – Hong Kong Atelier Moessmer Norbert Niederkofler – Brunico, Italia Narisawa – Tokio, Japón Sühring – Bangkok, Tailandia Boragó – Santiago, Chile Elkano – Getaria, España Odette – Singapur Mérito – Lima, Perú Trèsind Studio – Dubái, Emiratos Árabes Unidos Lasai – Río de Janeiro, Brasil Mingles – Seúl, Corea del Sur Le Du – Bangkok, Tailandia Le Calandre – Rubano, Italia Piazza Duomo – Alba, Italia Steirereck – Viena, Austria Enigma – Barcelona, España Nusara – Bangkok, Tailandia Florilège – Tokio, Japón Orfali Bros – Dubái, Emiratos Árabes Unidos Frantzén – Estocolmo, Suecia Mayta – Lima, Perú Septime – París, Francia Kadeau – Copenhague, Dinamarca Belcanto – Lisboa, Portugal Uliassi – Senigallia, Italia La Cime – Osaka, Japón Arpège – París, Francia Rosetta – Ciudad de México, México Vyn – Skillinge, Suecia Celele – Cartagena, Colombia Kol – Londres, Reino Unido Restaurant Jan – Múnich, Alemania

