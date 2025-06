Lorelei Tarón, esposa de Falcao, estalló contra periodista: "Juicios que hieren profundamente"

La eliminación de Millonariosa manos de Santa Fe causó desazón en la hinchada azul. Falcao García, capitán y referente del ‘embajador’, fue quien puso el pecho en rueda de prensa tras el partido, pero sus declaraciones han sido ampliamente cuestionadas. "En el primer gol que hay dudas, pero así fue en todo el torneo; y es que así me den 50 mil fechas y no vuelva a jugar nunca en Colombia, pero, ante la duda, era en contra nuestro y cuando había que revisar, no lo hicieron”, dijo el histórico jugador colombiano.

Y continúo con duras críticas: “Que se jodan los del VAR, pero, en Manizales, nos robaron dos penaltis. Me hacen el favor, pero nos robaron. Todo el torneo fue en contra. Así no vuelva a jugar acá, me importa un carajo, pero siempre fue en contra”.

El delantero comentó que “después dicen que le querían regalar el torneo a Radamel. Qué estupidez están diciendo. Desde el torneo pasado fue un complot mediático, que favorecían a Millonarios, a la mierda, todo fue una mentira. Nunca las iban a revisar. Eso es lo que me llevo de este partido".

A esas palabras le respondió el periodista Carlos Antonio Vélez, quien manifestó que es muy triste “como nuestros ídolos se caen a pedazos”. “Qué cultura deportiva tan constructiva y edificante la de nuestros “ídolos” futboleros… cuando pierden es que “les robaron”. Mal ejemplo para los niños que ya, de hecho, solo tienen ese espejo para mirarse afuera de la familia. Mientras no superemos el hacer responsable a otros de nuestros fracasos no saldremos de la mediocridad que nos acompaña. Y a un hombre como Falcao se le ven peor las disculpas que solo las aplauden los aduladores de turno”, puntualizó.



El mensaje de Lorelei Taron

Lorelei Tarón, esposa de Falcao García, hizo un llamado a la reflexión sobre el impacto del periodismo deportivo y en una carta a Carlos Antonio Vélez manifestó su descontento con algunas opiniones que ha compartido en los últimos días.

En un contundente mensaje, Tarón expresó su preocupación por el tono de ciertas opiniones y análisis en el ámbito deportivo, señalando que, en ocasiones, estas se transforman en "juicios que hieren profundamente".

Tarón reconoció el rol del periodista de "opinar, analizar y cuestionar", pero enfatizó la necesidad de mantener la dignidad al hablar de otros. "El fútbol no se juega solo con los pies. También se juega con la mente, y se vive con el alma", afirmó, subrayando que las palabras emitidas "no se las lleva el viento".

La esposa del futbolista hizo hincapié en el impacto que estas críticas pueden tener más allá de los campos de juego. "Detrás de cada jugador hay familias que escuchan. Hay hijos que preguntan. Hay esposas, padres y madres que sienten", escribió. A pesar de la creencia popular de que los famosos "deben estar acostumbrados" o que "es parte de ser famoso", Tarón recalcó que "no, no deja de doler".

Su mensaje concluyó con una firme declaración sobre la fortaleza y el recorrido de su pareja: "Mi esposo ha caminado esta carrera con valentía. Ha caído, se ha levantado. Y ha luchado en silencio." Un llamado a la empatía y al respeto en la esfera pública del deporte.



Carlos Antonio Vélez le respondió a la familia de Falcao

De inmediato, Vélez le respondió a Tarón: "Mi más profundo respeto hacia Falcao y su familia. Mis observaciones y comentarios no son ni serán personales y menos para con un deportista al que admiro y respeto".

Sin embargo, el periodista aprovechó para reflexionar sobre los puntos planteados por Tarón. "Pero sí debo decirle a su distinguida esposa que tiene toda la razón cuando dice 'hay familias que escuchan, hijos que preguntan, esposas, padres y madres que sienten'", afirmó Vélez, reconociendo la validez de estas palabras. Continuó citando a Tarón: "Como también cuando refiere a 'la dignidad con la que uno habla de otros'".

Vélez añadió que “esas sabias reflexiones, y me obliga a remarcarlo, valen para todas las personas incluidos los árbitros a los que se refirió Radamel de manera fuerte e injusta para disculpar una derrota deportiva".

Finalmente, Carlos Antonio Vélez concluyó su mensaje haciendo referencia a su propia trayectoria profesional: "Y no crea… somos muchos los que también hemos caminado nuestras carreras con valentía. Nos hemos caído y nos hemos levantado. ¡El que esté libre de pecado que tire la primera piedra! Mis respetos con la admiración de siempre!".

CRISTIAN ÁVILA JIMÉNEZ

NOTICIAS CARACOL