Mapache de 'Pedro, Pedro, Pedro' es hembra: ¿cómo logró hacerse viral?

Uno de los fenómenos virales de las redes sociales, especialmente TikTok, es el adorable mapache conocido por su pegajoso baile al ritmo de 'Pedro, Pedro, Pedro'. Pero, ¿de dónde surgió este encantador personaje que conquistó el internet?

La historia comienza con una canción de la icónica Raffaella Carrà, cuyo tema 'Pedro' se lanzó en 1980 como parte de su álbum 'Mi spendo tutto'. Aunque no fue un éxito rotundo en su momento, la canción encontró una nueva vida en la era de internet.

¿De dónde salió el mapache de 'Pedro, Pedro, Pedro'?

El mapache, cuyo nombre real es Ginger, es la mascota de un creador de contenido ruso conocido en TikTok como @fleksa30. Ginger, que es una hembra, se convirtió en una sensación instantánea cuando su dueño compartió un video de ella intentando treparse a un mueble.

Sin embargo, fue la combinación de su encanto natural con la canción 'Pedro, Pedro, Pedro' lo que catapultó a Ginger a la fama mundial.

El video original no incluía la canción 'Pedro', sino una melodía diferente. No obstante, un usuario astuto vio el potencial y sincronizó las imágenes del mapache con la canción de Carrà, creando así un contenido irresistible. El resultado fue un video que no solo es adorable y divertido, sino que también evoca una nostalgia por la música disco de los años 80.

De qué trata la canción de 'Pedro, Pedro, Pedro'

La letra de 'Pedro, Pedro, Pedro' narra la historia de una turista que, mientras visita Santa Fe, Argentina, se encuentra con un joven guía llamado Pedro. A medida que exploran juntos, ella se enamora de sus encantos. Esta narrativa, combinada con el baile despreocupado de Ginger, creó el escenario perfecto para un fenómeno viral.

El remix moderno de la canción, que le dio un toque contemporáneo, fue obra de Dj Jaxomy y Agatino Romero, quienes sin saberlo prepararon el terreno para que Ginger se convirtiera en una estrella de TikTok.

La tendencia se disparó y pronto usuarios de todo el mundo estaban imitando el baile de Ginger, cada uno añadiendo su propio giro creativo.