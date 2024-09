Mujer confiesa que lleva 16 años con un casado y pide ayuda: "No quiere dejar a la esposa"

Una mujer estadounidense ha estado atrapada en un complejo amorío con un hombre casado durante más de una década y media. En una carta compartió los detalles de su relación con el casado.

La historia comenzó hace 16 años, cuando ambos eran solteros, pero ella estaba en otro matrimonio. Al no estar disponible, el hombre decidió casarse con otra mujer.

Ella quiere que abandone a su esposa

Su historia fue compartida por la columnista Abby, en el medio The New York Post. Allí la mujer confesó que, a pesar de su compromiso, ambos continuaron con su vínculo, aunque él siempre fue claro en que no dejaría a su esposa. A lo largo de los años, la mujer mantuvo la esperanza de que la situación cambiaría pero, para su sorpresa, no fue así.

Sin embargo, hace tres semanas, cansada de la incertidumbre, decidió ponerle fin. Le pidió que dejara a su esposa y comenzara una vida con ella. Dos semanas después, él le envió un mensaje diciendo que tenía dudas sobre su matrimonio y le preguntó si aún lo tenía en su corazón.

Ante esto, ella decidió viajar 640 kilómetros para verlo y fue entonces cuando él le confesó que la amaba, algo que nunca había admitido antes. Ahora, la mujer no sabe cómo proceder. Se debate entre seguir esperando o cortar todo contacto y seguir adelante.

"¿Debo seguir adelante para encontrar a otra persona en caso de que no me elija o contactarlo para que no me pierda de vista?", consultó la mujer a la columnista.

Esto le aconsejo la columnista sobre su lío amoroso

El consejo que le ofrecieron fue claro: él ha demostrado durante 16 años que no dejará a su esposa, y su reciente confesión podría ser un intento de mantenerla en una relación que no tiene futuro. Para su bienestar emocional, la recomendación es que deje de comunicarse con él y busque su propio camino.

Frente a la situación, hay quienes creen que el amor merece una segunda oportunidad y quienes piensan que es hora de que ella se libere de esta situación estancada.

