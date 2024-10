Mujer confesó que ayuda a su hija a serle infiel a su esposo: "Es mi actividad favorita"

Sally, una mujer de 60 años, reveló en un artículo que ha estado cubriendo las espaldas de su hija Sophie, de 35, durante los últimos dos años, mientras esta lleva una relación extramarital. A lo largo del relato, Sally justifica su actuar debido a una aversión de larga data hacia el marido de Sophie, Dave, a quien considera inadecuado.

Sophie parece tener una vida envidiable: casada desde hace más de una década, con dos hijos, un trabajo estable y una hermosa casa. Sin embargo, Sally asegura que su hija vive una mentira, pues, aunque Dave ignora lo que sucede, ella ha estado teniendo una aventura con un compañero de trabajo, y su madre ha sido cómplice del engaño.

Sally afirma que, desde el primer momento en que conoció a Dave, no lo soportó. “Nunca me cayó bien, era un tipo arrogante y ruidoso”, le contó la mujer a The Sun. A pesar de sus reservas, se mantuvo en silencio cuando Sophie decidió casarse con él, con la esperanza de que su hija cambiara de parecer antes de la boda.

Su madre cubre todas las huellas de su infidelidad

Sophie, según su madre, había sido siempre una mujer independiente, exitosa en su trabajo y con una gran cantidad de pretendientes, lo que hizo que Sally no entendiera por qué decidió establecerse con Dave. “Pensé que Sophie se estaba conformando, sabía que podía aspirar a algo mejor”, recordó.

Con el tiempo, la vida matrimonial de Sophie comenzó a desmoronarse. Después de tener hijos, dejó su carrera para convertirse en ama de casa a tiempo completo, mientras Dave estaba cada vez más ausente. El resentimiento fue creciendo en Sophie hasta que volvió a trabajar a tiempo parcial, momento en el que empezó a mencionar a Ben, un colega de la oficina.

Sally notaba que su hija evitaba mencionar a Ben cuando Dave estaba presente, pero no le prestó demasiada atención hasta que un día, mientras su yerno estaba fuera en un viaje, Sophie le pidió que cuidara a los niños para salir con sus compañeros de trabajo. Esa noche, Sally vio a su hija más feliz de lo habitual, y no tardó en darse cuenta de que Ben era más que un simple colega.

“Le brillaban los ojos cuando hablaba de él”, expresó la mamá de Sophie.

Poco tiempo después, Sophie le confesó a su madre que había comenzado una aventura con Ben, su amigo de la oficina. Lejos de reprocharle, Sally lo aceptó de inmediato, animando a su hija a continuar la relación.

“La vi tan feliz, como no la había visto en mucho tiempo. No dudé en ofrecerme para cuidar a los niños siempre que lo necesitara. Ahora e

s mi actividad favorita

”, relató. Desde entonces, Sally ha sido la aliada incondicional de Sophie en esta situación, ocupándose de los nietos mientras su hija sigue viendo a Ben en secreto.

Lo más sorprendente es que Sally no siente ningún tipo de remordimiento por su complicidad. “No me siento mal por Dave, porque nunca pensé que él fuera el adecuado para mi hija”, admitió sin reparos. Para Sally, su hija finalmente está tomando control de su vida y haciendo lo que la hace feliz, incluso si eso implica romper su matrimonio.

