Mujer grabó a borrachos que causaron caos en un avión rumbo a Ibiza: "Auténticos animales"

Hacer viajes largos en avión no siempre es la experiencia más placentera para todas las personas, pero sin duda esto puede empeorar considerablemente si le toca compartir con algunos viajeros que no respetan normas básicas de convivencia. Esto es lo que le pasó a una mujer española que tomó un vuelo rumbo a Ibiza y que vivió, según sus propias palabras, "un auténtico infierno", al encontrarse con que los demás pasajeros iban borrachos y decidieron hacer estragos en el viaje.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La mujer publicó el video bastante indignada en su cuenta de TikTok y este se ha hecho viral, generando el mismo sentimiento entre los usuarios de la red social, quienes critican a los viajeros borrachos y a la aerolínea que permitió tal alboroto en el avión. Los hechos ocurrieron específicamente en un vuelo de Londres a Ibiza de la aerolínea Easy Jet, en el que aparentemente muchos pasajeros ingleses iniciaron la fiesta antes de subirse al avión.

Viajeros borrachos causan indignación en vuelo a Ibiza

En el video se puede evidenciar como varias personas gritan, cantan y se ríen muy fuerte mientras el avión está en el aire, además varios están de pie e intentan sostenerse de las sillas o los contendores de maletas. La mujer que publicó el video señaló que no solo fue algo fastidioso e incómodo de vivir en el vuelo de más de dos horas, sino que también sintió "miedo" porque el comportamiento de estas personas podría provocar accidentes durante el mismo.

Publicidad

"Un avión lleno de auténticos animales ingleses!! Todo el mundo de pie, chillando, chicos pegándose, bebiendo botellitas de alcohol una detrás de otra… impidiendo a los asistentes del avión hacer su trabajo! Un auténtico infierno!", escribió la mujer en la descripción del video que llegó a convertirse en noticia internacional. Además, la mujer detalló que ya desde que estaba en el aeropuerto de Londres notó que en la fila de abordaje todas estas personas estaban bajo los efectos del alcohol y otras sustancias. "Tomando pastillas y alcohol a la vez (lo vi con mis propios ojos) fue un vuelo de dos horas y media muy salvaje!".

La española relató que su video solo mostraba la parte final del vuelo, cuando algunos de ellos ya se habían sentado acatando finalmente las órdenes del equipo de la aerolínea, pero igualmente continuaron con los gritos y el desorden desde sus asientos. Soportar aquello por más de dos horas no fue nada divertido. Pero recalcó que su publicación, más allá de exponer y generar indignación, era un llamado de atención para las aerolíneas que siempre deben preservar el bienestar de sus pasajeros.

Publicidad

"No deberían dejar subir a esta gentuza al avión, ni vender alcohol dentro! No queremos este tipo de turismo en Ibiza, que se queden en su casa!! Lo pasé muy mal y los auxiliares de vuelo sin poder hacer nada porque ¿Cómo controlas dentro de un avión a estos animales salvajes?", concluyó la mujer. Muchos internautas coincidieron con ella, señalando que personas con evidente estado de alicoramiento no deberían abordar un avión y pidiendo medidas más extremas. Incluso algunos auxiliares de vuelo que han trabajado en esa ruta señalaron que es una conducta común e incómoda de los ingleses al viajar a Ibiza.

Respuesta de la aerolínea

A causa de todo el revuelo que causó el video de la española y los medios internacionales que le dieron relevancia al tema para exponer una denuncia que miles de usuarios de internet compartieron, la aerolínea Easy Jet emitió un comunicado público en el que rechazó lo sucedido y detallaron qué ocurrió con el vuelo. "La seguridad y el bienestar de los pasajeros y la tripulación es siempre la prioridad de Easy Jet", aseguraron en el comunicado.

También aseguraron que este tipo de situaciones no son comunes en sus vuelos y que "los tomamos muy en serio y no toleramos comportamientos conflictivos a bordo". Sobre el caso específico compartido por la viajera española, la aerolínea detalló que ante las alertas que hizo la tripulación durante el vuelo y que los pasajeros no acataban los llamados, cuando el avión tocó tierra firme los recibieron con autoridades para controlar la situación. "[El vuelo] fue recibido por la policía a su llegada debido al comportamiento conflictivo de un grupo de pasajeros".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL