Novios aseguran que no se han besado y desatan controversia: “Hasta el matrimonio”

Una pareja de novios ha desatado controversia en redes sociales luego de asegura que no se besan, ya que están aguardando hasta contraer matrimonio.

Los enamorados explicaron el porqué de su decisión y, entre los motivos señalados, destacaron que los besos suelen desencadenar ciertos estímulos que los llevarían a “pecar”.

“Sabemos que besar puede llegar a generar estímulos, físicamente hablando, con los que puedes deslizarte y lo que al final vas a terminar cometiendo es pecar”, acotó uno de ellos.

Agregaron, además, que con su decisión buscan honrar a Dios y entregarle una ofrenda.

“El beso no es malo, pero si te puedes cuidar, y se pueden cuidar, creo que es la mejor decisión. Recuerda que cuando compartes algo con alguien es tu vida y tu esencia, y no todos merecen tener la esencia que tú tienes”, señalaron los novios.

¿Cómo reaccionaron los usuarios de redes sociales?

Los internautas no tardaron en reaccionar al metraje, que ya acumula más de 200.000 reproducciones, y dejaron comentarios como: “Y yo besando sin ser novios”, “Un amor con propósito”, “¿Y si después de casarte no te gusta como besa?”, “Besar no es malo”, “Entonces son amigos”, “¿Será verdad?”, “Qué lindo que tengan un acuerdo como ese”.

