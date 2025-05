Novio de estudiante asesinada en Universidad del Valle asegura que atacante "no era un desconocido"

Sirley Vanessa López, de 23 años de edad , fue una de las dos víctimas que dejó un ataque armado en la Universidad del Valle perpetrado por un hombre el jueves pasado en la sede de esa institución en Palmira, Valle del Cauca. Esa institución educativa confirmó este domingo que Sirley, estudiante del programa de licenciatura en Literatura, murió tres días después de los hechos por la gravedad de los impactos que recibió.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El caso ha despertado la indignación de esa comunidad educativa. De hecho, este lunes colectivos feministas y compañeros de la joven de 23 años elevaron una voz de protesta en las instalaciones de la universidad y exigieron justicia, pues, por los datos que se conocen hasta ahora, el de Sirley Vanessa se trataría de un feminicidio . Cabe señalar que otra mujer resultó herida en el ataque armada. Ella permanece hospitalizada en estado reservado.

El País de Cali habló este lunes con el novio de Sirley, Michel Muñoz -estudiante de séptimo semestre de Psicología en esa universidad-, quien contó detalles del ataque y se refirió al atacante. Lo primero que aclara es que su novia y la segunda víctima no eran amigas, como se ha señalado en algunas versiones. "Nosotros estábamos en una mesa aparte a unos dos o tres metros y lastimosamente una bala perdida alcanzó a Sirley", relató a ese medio local el joven.

Publicidad

#Atención | Vandalizan oficina de la Universidad del Valle, sede Meléndez, en Cali, tras la muerte de la estudiante Sirley Vanessa López Loaiza, atacada junto a otra joven por un hombre armado en la institución de Palmira.



Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/n5969d2jkK — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 12, 2025

Los hechos ocurrieron el jueves, cuando un hombre, identificado más tarde como Brayan Stiven Tobar Martínez, ingresó al campus universitario y abrió fuego contra las dos estudiantes. El atacante, acto seguido, se disparó a sí mismo y falleció posteriormente en un centro de salud.

Publicidad

Muñoz aseguró que en la universidad no había personal de salud para atender a las heridas. Según dijo, el servicio de enfermería está activo aproximadamente hasta las 5 p.m. y el ataque se registró hacia las 6 p.m. "Cuando sucedió el tiroteo preguntaban si había un médico, pero no había porque ya se habían ido. Los servicios no se mantienen hasta la nocturna y hasta que no pasa algo así lastimosamente no se actúa", comentó.

Las dos jóvenes fueron trasladadas a centros médicos. En el caso de Sirley, por la acción de su novio: "Si yo me pongo a esperar que llegue una ambulancia, ella se muere dentro de la Universidad esperando a que llegue la ambulancia", dijo.

Universidad del Valle confirmó la muerte de la estudiante - Universidad del Valle

Michel Muñoz también se refirió al autor del ataque. Las autoridades confirmaron en las últimas horas que Brayan Stiven Tobar Martínez había sido novio de una de las jóvenes. Al menos así lo aseguró la comandante de Policía del Valle del Cauca, la coronel Sandra Liliana Rodríguez, quien dio a conocer esa versión, la cual fue constatada después por estudiantes de esa universidad. Según dicen, el agresor era el exnovio de la segunda víctima, identificada hasta ahora como María José.

Publicidad

Muñoz, sin embargo, aclaró que Brayan Stiven era un estudiante inactivo de Contaduría Pública de la sede de Palmira y que, contrario a lo que algunas versiones señalan, no era una persona ajena a la institución de educación superior. El agresor habría dejado de estudiar allí en 2023. "No era un desconocido y un externo. Él no era estudiante activo, pero lo fue", afirmó en entrevista con ese medio local.

Tiroteo en la Universidad del Valle. Universidad del Valle / redes sociales

Publicidad

En horas de la tarde y noche de este lunes, estudiantes, amigos y demás personas se reunieron para adelantar una velatón en memoria de la joven estudiante. También una manera de exigir, por un lado, mejorar las condiciones en las que externos ingresan a la universidad. Y por otro, aún más importante, un rechazo a la ruta institucional para los casos de violencias basadas en género, que consideran que tiene fallas y el caso de Sirley lo evidencia.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL