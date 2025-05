Andreína Solórzano regresó a Noticias Caracol luego de cinco meses: ¿dónde estaba la presentadora?

Andreína Solórzano, una de las presentadoras más queridas de Noticias Caracol , ha regresado al set después de una ausencia de cinco meses. Su retorno ha sido recibido con gran entusiasmo por parte de los televidentes, quienes la extrañaban y se preguntaban sobre su paradero durante este tiempo. La periodista estaba lejos de la pantalla debido a un motivo muy especial: su embarazo. Andreína, quien ha sido una figura destacada en el noticiero, decidió tomarse un tiempo para enfocarse en su salud y en la de su bebé.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Durante su ausencia, Andreína compartió con sus seguidores en redes sociales los desafíos y alegrías de su embarazo, revelando que había sido un camino largo y lleno de obstáculos. El pasado 11 de mayo, fecha en que se celebró el Día de la Madre en Colombia, la presentadora le sacó unas cuantas lágrimas a sus seguidores con un emotivo video que compartió en su cuenta de Instagram acerca de su proceso de maternidad.



Andreína Solórzano es madre hace cinco meses

"Hoy acariciabas mi cuello mientras te dormía, y tus ojitos se iban cerrando para abrirse de nuevo y constatar que ahí seguía yo, contemplándote y vigilándote mientras te rendías; sonreías y volvías a cerrar los ojos. Eres demasiado 💗 Gracias por hacerme mamá #Leo y @yizmarquez", expresó Andreína en la descripción de su publicación

El embarazo de Andreína no fue un proceso sencillo. La presentadora había estado intentando convertirse en madre durante varios años, enfrentando dificultades debido a una condición médica conocida como endometriosis. Esta enfermedad, que afecta a muchas mujeres en todo el mundo, puede complicar la capacidad de concebir. Andreína tuvo que someterse a varias cirugías y tratamientos de fertilidad, incluyendo la fecundación in vitro, para lograr su sueño de ser madre.

Publicidad

"Es un bebé muy, muy, muy, muy deseado. Entonces, nosotros, después de que intentamos de forma natural, tuvimos que recurrir a ayuda de especialistas. Hicimos una fertilización in vitro fue un camino largo probando un método, otro método, otro método de fertilidad. Fui por una clínica de fertilidad, no me fue bien", contó Andreína Solórzano durante una entrevista para La Red, programa de Caracol Televisión.

Finalmente, después de mucho esfuerzo y perseverancia, Andreína y su esposo recibieron la maravillosa noticia de que estaban esperando a su primer hijo. Este momento fue especialmente emotivo para la presentadora, quien había compartido abiertamente su deseo de formar una familia y las dificultades que había enfrentado en el camino.

Andreína Solórzano volvió al set de Noticias Caracol - Instagram: @andreinaco

Publicidad

El regreso de Andreína a Noticias Caracol

Ahora, con su bebé en brazos y después de haber disfrutado de los primeros meses de maternidad, Andreína Solórzano regresó a su labor en Noticias Caracol. Su retorno marca el inicio de una nueva etapa en su vida, en la que combinará su rol de madre con su carrera profesional.

La periodista ha expresado su gratitud hacia sus colegas por el apoyo recibido durante su ausencia. En sus redes sociales, ha compartido mensajes de agradecimiento a su equipo. La presentadora ha destacado que, aunque ser madre es una experiencia maravillosa, también siente una gran pasión por su trabajo y está emocionada de retomar sus responsabilidades en el noticiero.

El equipo del noticiero ha recibido a Andreína con los brazos abiertos. Sus colegas han expresado su alegría por su regreso y han destacado la importancia de su presencia en el set. Andreína es conocida por su profesionalismo, carisma y dedicación, cualidades que la han convertido en una de las figuras más queridas por la audiencia. Durante su ausencia, el equipo de Noticias Caracol se mantuvo en contacto con ella, brindándole apoyo y celebrando junto a ella los momentos importantes de su embarazo. Ahora, con su regreso, el equipo está listo para continuar trabajando juntos y ofrecer a los televidentes la mejor cobertura de noticias.

Andreína Solórzano, presentadora de Noticias Caracol - Instagram: @andreinaco

¿Quién es el esposo de Andreína Solórzano?

El esposo de Andreína Solórzano es Jesús Márquez Presilla, un empresario venezolano conocido por su éxito en el mundo de los negocios. Es fundador de varias empresas. Andreína y Jesús se conocieron en el Carnaval de Barranquilla en 2018 y se casaron en diciembre de 2019 en una ceremonia a la orilla del mar en el archipiélago de San Bernardo.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL