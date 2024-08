Plata de Mari Sánchez en París dejó hilarantes memes: ¿es la verdadera Luisa Madrigal?

Mari Sánchez es madre, deportista y ahora una celebridad en redes sociales, después de que cientos de usuarios celebraran su medalla de plata en los Juegos Olímpicos París 2024 con memes que destacaron su fuerza. Para muchos, la colombiana es la viva reencarnación de Luisa Madrigal, el poderoso personaje de la película Encanto.

"Medias de One Piece y el peinado de Luisa Madrigal de Encanto. Mari Leivis Sánchez no puede ser más icónica", "Oiga, ¿qué Mari Leivis Sánchez es Luisa Madrigal en la vida real?" y "¿Vieron que Luisa acaba de ganar una plata en los olímpicos? GRANDE MARI LEIVIS SÁNCHEZ" fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes sociales.

Los mejores memes de Mari Sánchez tras su medalla de plata en Juegos Olímpicos París 2024

Yo en la sala de mi casa cuando Mari Sánchez alzó la última barra:



(No sé absolutamente nada de este deporte) pic.twitter.com/LBzDPw6YCS — Futbismo (@futbismo) August 9, 2024

Con razón ganamos la plata

𝗠𝗘𝗗𝗔𝗟𝗟𝗔 𝗗𝗘 𝗣𝗟𝗔𝗧𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗖𝗢𝗟𝗢𝗠𝗕𝗜𝗔 😭🥈🇨🇴🇨🇴🇨🇴



Te queremos Mari Leivis Sánchez#Paris2024 #JuegosOlímpicos pic.twitter.com/dW9RxlkizC — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) August 9, 2024

¿Vieron que Luisa acaba de ganar una plata en los olímpicos? GRANDE MARI LEIVIS SÁNCHEZ 💜 pic.twitter.com/Afk5wo049u — Maria (@SinTildeEnLai) August 9, 2024

Mari Leivis Sánchez y yo pic.twitter.com/2i6amADLsf — Colombia Out of Context (@OutOfContextCol) August 9, 2024

¿Qué ganó Mari Sánchez en los Juegos Olímpicos París 2024?

Este viernes, 9 de agosto de 2024, la deportista Mari Leivis Sánchez consiguió la medalla de plata en la categoría de 71 kilogramos de halterofilia en los Juegos Olímpicos París 2024.

¿De qué son las medias de Mari Sánchez?

Durante la competencia, la pesista, nacida en Turbo, Antioquia, usó zapatos dorados y sus medias de One Piece, las cuales empezaron a ilusionar a los fanáticos del manga. Las medias tienen la imagen de Luffy, el personaje principal de esta reconocida caricatura japonesa.

"Una ternura Mari Leivis con sus medias de One Piece", "Ya me ilusionó Mari Leivis Sánchez y sus medias de One Piece", se lee en diferentes reacciones al momento en redes sociales.

Efectivamente, lo que para muchos fue una ilusión se convirtió en una presea de plata, cuando la colombiana logró demostrar su supremacía en el levantamiento de pesas.

