Por comerse las uñas, joven fue sometido a una cirugía de corazón abierto

Un hombre identificado como Mario Colomina, tuvo que someterse a una cirugía de corazón abierto por una bacteria que lo atacó, debido a que se comía las uñas.

Mario comentó que estaba con sus amigos cuando comenzó a sentirse mal. Aseguró que tenía fiebre alta y vómito.

Cuando acudió a un centro médico le dijeron que tenía anginas, por lo que los doctores le recetaron medicamentos. Sin embargo, la fiebre empeoró y se le paralizó una pierna. Dijo que la extremidad “la tenía inmovilizada y no la podía doblar”.

Lo que este paciente español estaba sufriendo era una bacteria que ingresó a su organismo por comerse las uñas, un hábito muy común. El nombre del germen es staphylococcus aureus.

La bacteria se infiltró en el cuerpo de Colomina y se albergó en la válvula mitral del corazón, lo que le provocó embolias en el cerebro, riñones y el bazo. Finalmente, el microbio se esparció tanto que a Mario lo tuvieron que operar del corazón.

Por medio de redes sociales, la víctima contó su experiencia, con el objetivo de sensibilizar a las personas que tienen este tipo de hábitos, que parecen inocentes, pero que pueden provocar enfermedades.

Sin embargo, Colomina dijo en un programa matutino de Antena 3 que no se ha dejado de comer las uñas: “Me las sigo comiendo. Es un error que muchos cometemos y he probado hasta con picante. Si hay alguna marca que tiene alguna solución que me contacte”.

