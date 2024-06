Se quedó dormida en una terraza, despertó con desconocidos y una deuda de $2 millones

Tremendo susto se llevó una joven identificada en redes sociales como @alesrlafita luego de que se quedó dormida en una terraza y se despertó en medio de un grupo de desconocidos. Además, le pasaron una cuenta de 500 euros (más de 2 millones de pesos colombianos).

Según contó Ale, se quedó dormida en la terraza debido a que la noche anterior había asistido a una despedida de soltera.

@alesrlafita Me quede dormida en una terraza destrozada por una despedida. Cuando me levante estaba rodeada de gente desconocida y me habian dado una cuenta de 500€. Realmente entre ellos no se conocian y querian participar en la broma cuando me despertara. Mis amigas estaban escondidas y toda la plaza de logroño y el restaurante estaban compinchados. #funnyvideos #lol #fyp #foryou #viral #trending ♬ sonido original - Ale

Sus amigas aprovecharon que estaba sumamente cansada y le pidieron a un grupo de extraños que se sentara a su lado, para que así cuando se despertara se llevara un susto.

“Cuando me levanté estaba rodeada de gente desconocida y me habían dado una cuenta de 500€. Realmente entre ellos no se conocían y querían participar en la broma cuando me despertara. Mis amigas estaban escondidas y toda la plaza de Logroño (en España) y el restaurante estaban compinchados”, escribió la joven.

En el video, que en tan solo tres días ha obtenido más de 3.9 millones de reproducciones, se ve cuando la joven se despierta desconcertada buscando a sus amigas. Tras el susto de no verlas, empezó a reírse.

Los comensales de la terraza también rompieron en risas y aplausos. Segundos después, la mesera le pasó una factura donde le informaba que tenía una deuda de 500 euros. Este supuesto cobro también hizo parte de la broma.

En los comentarios de este video los internautas reaccionaron así: “Mejor no me río porque a esta edad, trabajar, socializar y tomar, fácilmente podría ser yo”, “El pánico que yo hubiese sentido cuando veo toda esa gente que no conozco”, “Una vez se lo hice a una amiga, estábamos en otro país, nos fuimos y le pedimos al de seguridad que fuera a retarla. Nunca me reí tanto🤣” y “Con amigos así para qué quiero enemigos”.

