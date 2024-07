Se quedó en un airbnb y la vista la dejó helada de miedo: había un cementerio

En los últimos días, Micaela Scapino, una joven argentina, compartió su experiencia al alquilar un Airbnb en Nueva York. Lo que parecía una estancia prometedora se convirtió en una anécdota viral y aterradora en las redes sociales por hospedarse frente a un cementerio.

Micaela, quien reservó el alojamiento a través de una popular plataforma de alquileres, se sorprendió al descubrir la vista desde una de las ventanas de su habitación.

La joven no tardó en compartir una fotografía en sus redes sociales, acompañada de un comentario irónico: "Me pregunto por qué mi Airbnb en Nueva York me salió tan barato si solo tengo esta vista desde la habitación".

me pregunto por que mi airbnb en nueva york me salio tan barato si solo tengo esta vista desde la habitacion pic.twitter.com/LluX165j5I — mica (@micascapino_) June 24, 2024

A pesar de los escalofríos que le hicieron pasar, la recibieron con galletas

Micaela destacó que su anfitrión fue muy amable y la recibió con galletas de bienvenida, un gesto que ella apreció.

"Mientras los vecinos no molesten, el departamento es divino, me dejaron hasta galletitas y capsulas de café, con lo que voy a dormir hoy. Si me posee el diablo a las 3 de la mañana, no me entero", añadió.

A pesar de la sorpresa inicial, la joven no dejó que la vista afectara sus planes y mencionó que a pesar de haber caminado más de 22.000 pasos y tener una agenda apretada recorriendo Times Square y la Quinta Avenida, estaba segura de que dormiría profundamente esa noche; "no hay espíritu que me lo impida", escribió con humor.

