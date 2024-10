Tiktoker bogotano visita cárcel y se sorprende al encontrarse a una excompañera de colegio

Sebas Moreno , un reconocido fotógrafo que ha hecho famoso su trabajo por captar imágenes de personajes cotidianos y extraordinarios para sus redes, se mostró sorprendido al ser abordado por una excompañera de su colegio en una cárcel de Bogotá.

TikToker fue a la cárcel y se encontró a una amiga

A comienzos de octubre de 2024, Sebastián Moreno, conocido por su comunidad de más de 10 millones de seguidores en TikTok como Sebas Moreno, asistió con el cantante Nico Hernández a un concierto en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, un centro de reclusión femenina.

Al ingresar a la prisión, el creador de contenido escuchó que era llamado insistentemente desde una de las celdas.

"¡Sebastián! ¿Te acuerdas del Gustavo Restrepo? Yo soy su vecina, Daniela, estudiamos en el Gustavo", le gritó la mujer, quien se identificó a sí misma como Daniela Cubillos.

El peculiar momento causó un par de risas en los presentes, quienes, al igual que el tiktoker, no podían creer el particular reencuentro.

Durante su visita, Moreno tuvo la oportunidad de conocer a varias mujeres que lo impactaron con sus historias, además de poder compartir un poco de su talento con el lente al retratarlas.

"Fue impactante lo de mi amiga del colegio, no supe qué hacer ni qué responder", confesó el joven.

Muchos le sugirieron que volviera a visitar el centro de reclusión y se acercara a la mujer. "Dos personas que nacieron en el mismo barrio y estudiaron en el mismo colegio, sin embargo, tomaron caminos diferentes", destacó uno de los millones que vio el video.

¿Por qué no se acercó a saludarla?

Por medio de sus historias de Instagram, Sebas Moreno respondió a aquellos que lo criticaron por no acercarse a quien decía ser su excompañera del colegio.

"Para que entiendan más o menos cómo fue la vaina, yo a ella no la vi. Escuché que me hablaron por un huequito, y ella me dijo cosas referentes a mis vecinos, al colegio, cosas que me hicieron creerle que sí estudió conmigo, pero a día de hoy yo no sé quién es ella", comentó el joven.

Dijo que, pese a que intentó pedir permiso para pasar a la zona de la cárcel en la cual está recluida la mujer, el personal de seguridad denegó el acceso, pues se encontraba internada en el patio para madres, lo que le dio a entender que está en el lugar con su hijo pequeño.

