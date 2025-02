¿Un perro en forma de nube? Joven asegura haber visto a su mascota en el cielo: conmovedor video

Un emotivo video conmovió a usuarios en redes sociales, pues durante un vuelo con destino a Malta, una joven pasajera vio a su perro en el cielo, pero en forma de nube. El hecho ocurrió cuando la mujer identificada como Charlotte estaba mirando desde su ventanilla hacia el cielo y vio algo que la dejó sin palabras: entre las nubes que se extendían por el cielo, encontró una forma similar a la de un perro.

La joven creadora de contenido perdió a su mascota perruna recientemente y al ver esa nube en el cielo, decidió capturar el momento en un video que se volvió viral, pues representa mucho para ella por su reciente perdida. Charlotte describió el encuentro con la silueta de su perro como el haber encontrado "el cielo de perritos".

“Es el cielo de los perritos”, dijo la joven

En cuestión de horas, la publicación se volvió viral y generó una ola de reacciones entre los usuarios. En la portada del video ella escribió que vio a su perro en “el cielo de los perritos” y que son “señales de estar en el camino correcto”, debido a que la mujer se estaba dirigiendo a Malta. El video conmovió a muchos internautas, pues algunos aseguran haber vivido experiencias similares luego de que sus mascotas partieran.

Joven asegura haber visto a su perro en el cielo en forma de nube - Instagram: @charlottemaltaparty

"Sin duda alguna, la mayor ilusión cuando morimos es encontrarnos con los que más amamos y se fueron", "Todos los perritos se van al cielo", "A veces cuando no los volvemos a ver a ellos y aunque no lo crean mucho, ellos vuelven a visitarnos de alguna forma, o es la misma vida encargándose de recordarnos que son angelitos con patas", "Aunque sea una ilusión de la mente es muy bonito sentir que alguien que ya no está", son algunos de los comentarios al video.

En el video compartido sí se ve una figura similar a la de un perro, sin embargo no hay ningún experto que asegure que este tipo de fenómenos son reales. De hecho, son solo percepciones de nuestro cerebro por un curioso efecto mental y visual: la pareidolia, explicado por la NASA. La joven es famosa en TikTok por subir frecuentemente contenido sobre el país de Europa Malta, por lo que muchos usuarios tampoco descartan que se trate de una estrategia publicitaria para visitar este lugar turístico.

El fenómeno que explica el supuesto perro en forma de nube

El fenómeno psicológico, conocido como pareidolia, lleva a las personas a identificar rostros, figuras y objetos en elementos sin forma concreta, como formaciones rocosas o nubes. Por eso, la NASA ha decidido desmitificar este tipo de apariciones como reales, pues son solo cosas que el cerebro humano quiere ver.

Uno de los objetos más nombrados es el de la "cara en Marte", una imagen capturada en 1976 por la misión Viking. En la fotografía, una formación rocosa parecía tener rasgos faciales humanos, lo que llevó a diversas teorías sobre civilizaciones marcianas. Sin embargo, imágenes posteriores tomadas por el Orbitador de Reconocimiento de Marte en 1998 mostraron con mayor claridad que se trataba simplemente de un montículo erosionado por el viento y el tiempo.

La pareidolia es tan solo un intento del cerebro por buscar constantemente patrones familiares en su entorno, como las comunes prácticas de ver formas en el cielo.