Gustavo José Llanos Marino, más conocido como ‘El Cole’, es una figura emblemática de la euforia por la tricolor. Lleva más de tres décadas apoyando a la selección Colombia, siguiéndola por los cinco continentes. En 2018, reveló a Los Informantes cómo pasó de pedir dinero para las boletas a convertirse en una celebridad.

Desde 1989, Gustavo Llanos dejó todo para seguir a la tricolor vestido de cóndor. A sus 71 años, sigue alegrando los estadios, codeándose con los personajes más influyentes del fútbol. La FIFA lo reconoce como el hincha más fiel del planeta.

“La selección Colombia genera patriotismo. Revisé los símbolos patrios y vi un emblema como es el cóndor. En el primer partido, el 20 de agosto de 1989, salió el cóndor...Yo le decía a la gente ‘en el próximo partido, pónganse algo amarillo”, dijo el hincha, quien aseguró que desde entonces hubo un “cambio de mentalidad” cuando decidió convertirse en una figura representativa del país.

¿Por qué le dicen ‘El Cole’?

Muchos de sus amigos no saben que se llama Gustavo. Antes de convertirse en una figura mundialista, ‘El Cole’ trabajaba en una naviera. Fue allí donde un desconocido lo bautizó con el alias que lo marcaría para siempre, aunque al principio le sonaba a insulto.

“’¡Ey, tú eres un coleto!’ En nuestro medio, el coleto es el que fuma marihuana. Recuerdo que me levanté del escritorio y le dije ‘me has ofendido’. Entonces, el man me dijo ‘No, ¿por qué? Coleto es una persona abierta’”, reveló.

Gustavo Llanos, salió con su traje de cóndor por primera vez en 1989. Los Informantes

Antes de volverse famoso, hizo cursos de contabilidad, vendió todo tipo de mercancías y estuvo a punto de graduarse como abogado. “Iba en quinto año y me faltaban dos materias para terminar mi carrera. En mi mente, dije ‘ahora que venga del Mundial de Italia 90, regreso y termino mi carrera’. Ese fue un pensamiento, pero la realidad fue otra “, mencionó.

¿Cómo hizo ‘El Cole’ para participar en mundiales?

Con perseverancia y mucho carisma, ‘El Cole’ tuvo que pasar por momentos difíciles para poder alcanzar su sueño de apoyar a la selección Colombia. “[Para el Mundial de Italia 90] Hago una rifa de un pasaje sin saber cuánto costaba. Alguien ganó el número y tuve que llegar a un acuerdo con esa persona para yo ir pagándole poco a poco”, reveló.

Aunque muchas veces no tuviera qué comer porque el dinero no le alcanzaba, no le importaba con tal de seguir y apoyar a la tricolor. “Dormí en parques, estaciones de tren, montes y playa, pero cuando jugaba la selección Colombia la gente me daba la liga y al otro día ya podía comer algo. Siempre creí en lo que estaba haciendo”, aseguró este barranquillero.

Su esfuerzo se vio recompensado cuando recibió la noticia de que la FIFA lo eligió como el mejor hincha. Trabaja para una empresa que le da bonos en forma de pasajes y boletas para ver a Colombia. Así, ha logrado ver al equipo nacional en vivo más de 200 veces y en unos 70 estadios diferentes.

'El Cole' convirtió su casa en un museo dedicado a la selección Colombia y a su recorrido con ellos durante más de 30 años. Los Informantes

Su esposa no solo es su mayor seguidora, sino que lo ha apoyado en todas sus locuras. Ella es la persona que diseña sus coloridos y tradicionales trajes. Convirtió su casa en un museo dedicado a su figura dentro de la selección Colombia.

'El Cole' sigue siendo una figura emblemática en el fútbol colombiano y, sin duda, es un amuleto de la suerte para que Colombia llegue cada vez más alto.

