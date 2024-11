Esto fue lo que salvó a Fredy Guarín el día que intentó quitarse la vida: "Mi reacción fue mandarme"

Fredy Guarín no solo estuvo en los mejores equipos del mundo, sino que también fue una de las grandes figuras del fútbol colombiano. Sin embargo, con la fama también llegaron los excesos. En una entrevista con Los Informantes compartió detalles de los momentos más difíciles de su vida, confesando que el alcohol lo hizo perder el rumbo.

A sus 38 años, conmocionado por su propia historia, se arrepintió de los errores del pasado y reveló su nuevo plan de vida. El talentoso mediocampista enfrentó con valentía su situación y abrió su corazón para hablar de su lucha contra las adicciones.

“Este es un propósito que Dios está poniendo en nosotros, que sé que va a llegar a muchos rincones del mundo, va a tocar muchos corazones y de seguro va a salvar vidas”, comentó el exfutbolista a Los Informantes, recordando que tocó fondo con el alcohol y que hoy, seis meses después, en rehabilitación, lucha por no volver a ese pasado que lo atormentó.

Entre lágrimas, Fredy Guarín habló sobre su difícil batalla contra el alcohol Los Informantes

Una vida llena de talento y excesos

Tenía 18 años cuando ya estaba con su primera esposa y su hijo mayor, Daniel, y debutaba en el Saint-Étienne, en Francia, acompañado de su familia. De ahí pasó al Porto de Portugal, donde ganó la UEFA. Después firmó con el Inter de Milán, donde empezó a ver no solo el dinero por todos lados, sino también a consumir alcohol, sin pensar en el gran daño que se haría.

“Empecé a ganar mi nombre en Italia. Ya empezó un poco el tema fuera del campo y empezó a hacer silencio el estadio. Yo lo manejaba muy bien, me emborrachaba dos días antes del partido y yo llegaba y funcionaba, ganábamos, hacía uno o dos goles”, reveló Fredy Guarín , quien creía que manejaba sin problema esa adicción y que, según él, era resultado de su “cargo de conciencia”.

Desde ese momento, dejó de respetar los lugares en los que convivía con su familia. No solo tomaba antes de cada partido, sino que lo hacía constantemente en su casa, en un restaurante, en cualquier lugar. “Yo tenía ya mi familia y ahí era la vaina jodida, sabía que estaba haciendo mal, tanto en la responsabilidad laboral como en la familiar”.

Por los excesos, ya no llegaba a su casa ni a los entrenamientos. El alcohol estaba consumiendo su vida y, por tanto, la soledad tocaba a su puerta. “Perdí el objetivo de un hogar, el objetivo del fútbol ya sentía que no había límites”. Su familia lo dejó, el fútbol lo fue abandonando y sus amigos se retiraron.

Embriagado de alcohol, soberbia y ego, se fue al equipo chino Shanghái Shenhua. Allí jugó, se compró su propio avión, invitó a sus amigos a grandes fiestas y se desbordaba con su adicción. Creía tener el control de su vida, pero su rutina era imparable: jugaba y tomaba, tomaba y jugaba.

Fredy Guarín estando en el equipo chino Shanghái Shenhua no solo disfrutó del dinero, sino que se desbordó en su propia adicción al alcohol. Los Informantes

El día que Fredy Guarín tocó fondo

Luego de la separación con su segunda pareja, Sara Uribe, y tras la pandemia del COVID-19, durante el confinamiento estaba completamente solo en Brasil, donde su único compañero era el alcohol.

“’¿Cuántas cervezas te podías tomar?’ 50, 60, 70 en una noche. Llega la pandemia y no había entreno, no había grupo, no había fútbol, no había temor y me iba para favela, allá en Brasil, ya estaba con cualquier chica sin protección, me abandoné por completo, borracho me iba a buscar peligro, buscar adrenalina, a ver armas, movimiento, yo no media riesgo de nada”, confesó.

Fredy Guarín había tocado un límite donde pedía a gritos regresar a Colombia, pero los vuelos humanitarios eran escasos. “Fueron días pesados, me la pasé borracho 10 días por completo, me quedaba dormido del cansancio y me levantaba con una cerveza al lado”.

En medio de la desesperación y consumido por el alcohol tuvo un episodio en el que, sin pensarlo, pudo haber perdido la vida. “Yo vivía en el piso 17 y me desconecté de la vida, de todo, mi reacción fue mandarme [por el balcón]. Había una malla, salté y me devolvió, yo obviamente inconsciente de lo que estaba haciendo, yo no sé qué pasó”, reveló sobre cómo se salvó de lo que pudo haber sido una tragedia.

Fue tanto el daño que decidió regresar a su país natal y tuvo que enfrentar una prueba aún más difícil. Un polémico video en el que aparece esposado, borracho y ensangrentado, saliendo de la casa de sus padres, generó todo tipo de reacciones sobre lo que estaba pasando con su vida. “Era la muerte o la cárcel”, dijo Fredy, quien se conmocionó al recordar esas imágenes que lo marcaron para siempre.

Un proceso de rehabilitación

Desde ese momento, aceptó que tenía un problema de adicción y, junto a su profesora Liliana Rodríguez, quien ahora dedica su tiempo a una fundación y clínica de rehabilitación, comenzó su camino hacia la recuperación.

Fredy Guarín junto a su profesora Liliana Rodríguez, quien lo ha ayudado a su rehabilitación y es parte fundamental de su proceso. Los Informantes

Hace varios meses, la vida del exfutbolista cambió por completo. Ahora vive en Envigado y disfruta de los placeres de la vida, como cuidar de su familia y estar pendiente de su hogar, mientras lleva una vida de sobriedad.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos invitó a Fredy Guarín a ser parte de la estrategia de salud mental contra estas enfermedades en los deportistas. Un nuevo desafío que asumirá en enero del próximo año.

