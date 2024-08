Aura Cristina Geithner develó la cifra millonaria que gana como modelo erótica

Aura Cristina Geithner es una de las celebridades colombianas más reconocidas en la industria del entretenimiento en América Latina. Su trabajo como actriz y cantante son algunas de sus facetas en su vida profesional, y ahora que incursionó en la plataforma de OnlyFans ha sabido explotar toda esa sensualidad que la caracteriza.

Con más de dos décadas de trayectoria en la televisión y cine en Colombia y México, Geithner ha logrado usar sus redes sociales para exponer sus mayores atributos. Ella reveló a Los Informantes que su contenido no es pornográfico ni muestra su cuerpo denudo, solo llega a ciertos límites.

>>>Aura Cristina Geithner se confiesa sobre la venta de su ropa interior perfumada

"Yo no hago pornografía. OnlyFans es una plataforma que no tiene muchas restricciones... Si tú quieres ser una modelo explícita lo puedes hacer, yo no", explicó Geithner, quien deja en claro que su enfoque es al modelaje erótico.

Publicidad

¿Cómo empezó Aura Cristina en OnlyFans?

Tras la crisis de la pandemia y los escasos recursos económicos que estaba padeciendo Aura Cristina, decidió reinventarse y hacer uso de sus redes sociales para generar ganancias.

>>>Aura Cristina Geithner: una vida entre luces y sombras entre éxitos y escándalos

Publicidad

Cuando volvió a Medellín conoció a un empresario que le ofreció ser parte del negocio del contenido para adultos. "Me dijo una cosa que me dio tranquilidad. Dijo, ‘no te preocupes, los límites los pones tú’", y, por ello, tomó la decisión de emprender allí.

Sin dejar de lado su vida artística decidió que era una oportunidad para explorar todo su potencial y generar mayor interactividad con sus seguidores. Por ello, emprendió con la venta de su ropa interior perfumada en OnlyFans, con precios que oscilan entre los 40 y 150 dólares.

>>>Así recordó Aura Cristina Geithner su relación con Miguel Varoni: "Fue duro afrontarlo"

Aunque mencionó que su comunidad digital no pasa de los 1.600, sí reveló que la mayoría son hombres entre los 25 a 45 años de diferentes nacionalidades que pagan por su contenido.

Publicidad

¿Cuánto gana Aura Cristina en OnlyFans?

La colombiana de 57 años señaló enLos Informantes que esta nueva faceta de su vida le ha permitido alcanzar un éxito económico notable, logrando triplicar sus ingresos. “Ganó tres veces más de lo que ganaba en mi época de actuación. Tres, cuatro veces más”, afirmó.

A lo largo de este nuevo camino, Geinther ha encontrado en OnlyFans no solo una fuente de ingresos, sino también un espacio donde ella tiene total control sobre lo que quiere y no mostrar.

Publicidad